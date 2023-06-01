エスパニョールvsR・マドリー スタメン発表
[5.3 ラ・リーガ第34節](RCDEスタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 2 ルベン・サンチェス
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 14 ラモン・テラッツ
MF 24 ティリス・ドラン
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
控え
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
DF 38 クレメンス・リーデル
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 シャルル・ピッケル
MF 28 Ferrán Gómez
FW 17 ジョフレ・カレーラス
FW 19 キケ・ガルシア
FW 20 アントニウ・ロカ
FW 32 Lluc Castell
FW 33 Alex Almansa
監督
マノーロ・ゴンサレス
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 David Jiménez
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 38 César Palacios
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
※28:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 2 ルベン・サンチェス
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 14 ラモン・テラッツ
MF 24 ティリス・ドラン
控え
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
DF 38 クレメンス・リーデル
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 シャルル・ピッケル
MF 28 Ferrán Gómez
FW 17 ジョフレ・カレーラス
FW 19 キケ・ガルシア
FW 20 アントニウ・ロカ
FW 32 Lluc Castell
FW 33 Alex Almansa
監督
マノーロ・ゴンサレス
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 David Jiménez
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 38 César Palacios
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります