町野出場ボルシアMG、2位ドルトムント撃破でブンデス残留決定!! 88分に劇的決勝弾
[5.3 ブンデスリーガ第32節 ボルシアMG 1-0 ドルトムント]
ブンデスリーガは3日、第32節を各地で行い、FW町野修斗とDF高井幸大所属のボルシアMGがドルトムントを1-0で下した。この結果、ボルシアMGはブンデスリーガ残留を決めた。町野は1点リードの終盤に途中出場し、高井は出番はなかった。
2位のドルトムントを相手に終盤まで0-0のまま時間を進めた一戦。勝負は後半43分に決まった。中盤の攻守の切り替えからMFヤニク・エンゲルハルトとMFロッコ・ライツが立て続けに倒れ込みながらパスを送ると、FWハリス・タバコビッチが反応。GKグレゴール・コベルとの1対1を冷静に沈めた。
そこで長らくVARチェックが入ったが、ギリギリでオンサイドだったことが確認され、主審がゴールを認める判定アナウンス。決めたタバコビッチはユニフォームを脱いで歓喜を爆発させた。
その直後の後半アディショナルタイム1分、ベンチに控えていた町野も投入され、前線からのハイプレスで逃げ切り態勢に貢献。そのままタイムアップを迎え、2位相手に勝ち点3を掴み取った。この結果、16位のボルフスブルクが今節で勝利しても勝ち点28となるため、入れ替え戦圏内との勝ち点差が7以上に開き、1部残留が決まった。
ブンデスリーガは3日、第32節を各地で行い、FW町野修斗とDF高井幸大所属のボルシアMGがドルトムントを1-0で下した。この結果、ボルシアMGはブンデスリーガ残留を決めた。町野は1点リードの終盤に途中出場し、高井は出番はなかった。
2位のドルトムントを相手に終盤まで0-0のまま時間を進めた一戦。勝負は後半43分に決まった。中盤の攻守の切り替えからMFヤニク・エンゲルハルトとMFロッコ・ライツが立て続けに倒れ込みながらパスを送ると、FWハリス・タバコビッチが反応。GKグレゴール・コベルとの1対1を冷静に沈めた。
その直後の後半アディショナルタイム1分、ベンチに控えていた町野も投入され、前線からのハイプレスで逃げ切り態勢に貢献。そのままタイムアップを迎え、2位相手に勝ち点3を掴み取った。この結果、16位のボルフスブルクが今節で勝利しても勝ち点28となるため、入れ替え戦圏内との勝ち点差が7以上に開き、1部残留が決まった。