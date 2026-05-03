◇F1第4戦マイアミGP 決勝（2026年5月3日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ×57周）

レッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）が予選失格となり、決勝は最後尾からスタートすることが決まった。9番手タイムをマークした2日（日本時間3日）の予選後のマシン検査で、左右のフロアボードが基準容積よりも2ミリ突出していることが判明。失格となったものの、フリー走行でのタイムが認められて決勝での走行を許可された。

今季まだ表彰台がないレッドブルは、中東情勢により約1カ月ぶりのGPシリーズ再開となったマイアミにアップグレードを投入。マックス・フェルスタッペン（オランダ）が予選で今季自己最高の2番手につけ、手応えを得ていた。

ローラン・メキース代表は処分を受け入れて控訴しない姿勢を示し、「パフォーマンス上の優位性を得ようとしたものではなく、得たこともない」と釈明。「この件で教訓を得て、原因を解明し再発防止策を講じる」とした上で、「チーム一同、ハジャー選手、ファン、パートナーの皆さまに深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

なお、マイアミGP決勝のスタートは現地3日午後4時（日本時間4日午前5時）に予定されていたが、悪天候の予報が出ているため同1時（同午前2時）に繰り上がった。メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が3戦連続ポールポジション（PP）からスタートする。