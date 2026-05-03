【ライブレポート】STARGLOW『VIVA LA ROCK』初出演！初のバンドセットで新曲をサプライズ披露

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STARGLOWが、5月3日に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた『VIVA LA ROCK 2026』に初出演を果たした。

■朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げたステージに

2014年にスタートした埼玉史上最大級のロックフェス『VIVA LA ROCK』は、今回が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の『BMSG FES’25』以来2回目の野外フェス参加となった。

自身初のバンドセットでのライブとなった今回、STARGLOWは巨大な「VIVA！STAGE」のトップバッターとして青空の下に登場。地鳴りのようなバンドの重低音が響き渡ると、本邦初公開となる新曲「Good Boys Anthem」でライブの火蓋を切って落とした。生楽器の重厚なグルーヴに呼応した5人の突き抜けるようなボーカルが広大な会場の隅々まで響き渡る。

勢いそのままに、鮮烈なデビューを飾った1stシングル「Star Wish」や、チャート席巻中の2ndシングル「USOTSUKI」など全8曲を披露。ダイナミックなバックバンドの演奏と、STARGLOWが誇る圧倒的な歌唱力・ダンスが見事な化学反応を起こし、朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げ、フェスの幕開けにふさわしい熱狂と一体感に包まれた圧巻のステージを見せつけた。

なお、本イベントにて初披露された新曲「Good Boys Anthem」は、現時点でタイトル以外の情報が明かされておらず、今後の続報にも大いに期待が高まるところだ。

現在STARGLOWは、自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウトという熱狂ぶりを受け、先日、横浜・神戸でのアリーナ追加公演が発表されている。『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日・2日に横浜アリーナ、8月8日・9日にGLION ARENA KOBEにて開催される予定。詳細についてはスペシャルサイトをチェックしてほしい。

■STARGLOW『VIVA LA ROCK 2026』セットリスト

M-1 Good Boys Anthem (新曲)

M-2 Green Light

M-3 GOTH

M-4 Star Wish

M-5 My Job

M-6 Blast Off

M-7 Moonchaser

M-8 USOTSUKI

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■関連リンク

『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』スペシャルサイト

https://starcruise2026.starglow.tokyo/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/

■【画像】『VIVA LA ROCK』でのSTARGLOWのライブの模様