【ライブレポート】STARGLOW『VIVA LA ROCK』初出演！初のバンドセットで新曲をサプライズ披露
STARGLOWが、5月3日に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた『VIVA LA ROCK 2026』に初出演を果たした。
■朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げたステージに
2014年にスタートした埼玉史上最大級のロックフェス『VIVA LA ROCK』は、今回が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の『BMSG FES’25』以来2回目の野外フェス参加となった。
自身初のバンドセットでのライブとなった今回、STARGLOWは巨大な「VIVA！STAGE」のトップバッターとして青空の下に登場。地鳴りのようなバンドの重低音が響き渡ると、本邦初公開となる新曲「Good Boys Anthem」でライブの火蓋を切って落とした。生楽器の重厚なグルーヴに呼応した5人の突き抜けるようなボーカルが広大な会場の隅々まで響き渡る。
勢いそのままに、鮮烈なデビューを飾った1stシングル「Star Wish」や、チャート席巻中の2ndシングル「USOTSUKI」など全8曲を披露。ダイナミックなバックバンドの演奏と、STARGLOWが誇る圧倒的な歌唱力・ダンスが見事な化学反応を起こし、朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げ、フェスの幕開けにふさわしい熱狂と一体感に包まれた圧巻のステージを見せつけた。
なお、本イベントにて初披露された新曲「Good Boys Anthem」は、現時点でタイトル以外の情報が明かされておらず、今後の続報にも大いに期待が高まるところだ。
現在STARGLOWは、自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウトという熱狂ぶりを受け、先日、横浜・神戸でのアリーナ追加公演が発表されている。『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日・2日に横浜アリーナ、8月8日・9日にGLION ARENA KOBEにて開催される予定。詳細についてはスペシャルサイトをチェックしてほしい。
■STARGLOW『VIVA LA ROCK 2026』セットリスト
M-1 Good Boys Anthem (新曲)
M-2 Green Light
M-3 GOTH
M-4 Star Wish
M-5 My Job
M-6 Blast Off
M-7 Moonchaser
M-8 USOTSUKI
■リリース情報
2026.03.30 ON SALE
DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」
2026.04.01 ON SALE
SINGLE「USOTSUKI」
■関連リンク
『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』スペシャルサイト
https://starcruise2026.starglow.tokyo/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/