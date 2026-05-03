モナキ、ガチャ「証明写真」シリーズへの登場でも前代未聞の大バズリ！即完売を受け急遽取り扱い店舗の増設へ

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モナキが、カプセルトイメーカー・奇人クラブが企画運営する話題のガチャ「証明写真」シリーズに登場。5月2日より発売が開始されたが、設置された全国のヴィレッジヴァンガードには開店前から長蛇の列ができていた。

■回数制限を設けるも、取り扱い全店舗で開店と同時に即完売！

まるでアトラクションに並ぶようにロープが設置され、開店と同時に全店舗でガチャは即完売。回数制限を設けるなどの対応を取るも、ガチャを回せなかったファンから再販を求めるリクエストが殺到しているという。

ガチャ系のインフルエンサーも紹介動画をアップするなどの異例の熱狂ぶりに、対象の70店舗以外の店舗からもモナキの証明写真ガチャを取り扱いしたいと手が上がり、急遽取り扱い店舗の増設に向けて動き出す事態に。証明写真ガチャシリーズ史上、もっともコンプリートのハードルの高いものになっている。

それに対応すべく、急遽5月6日からイオンモール浦和美園、イオンモール銚子、イオンタウン郡山、ゆめタウン出雲店など全国範囲で増設がスタートするとのこと。「モナキ現象」は、ますます加速の一途をたどっている。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」

■関連リンク

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/

■【画像】モナキ アーティスト写真