「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が３−０の大差判定で同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝を退け、昨年１１月に那須川天心（２７）＝帝拳＝との決定戦を制して獲得した王座の初防衛に成功した。井岡は日本男子では初の５階級制覇と最年長の世界王座奪取を狙ったが、偉業達成はならなかった。

試合終了を告げるゴングが響く。井岡は即座に「ありがとう」と拓真に伝えた。ＫＯ寸前に追い込まれても前に出続けた。日本男子初の５階級制覇を逃しても、レジェンドの誇りは体現した。

互いに生命線の左ジャブから入った。左の差し合いはスピードで劣勢。すると右フックを使うなど積極的に前に出た。２回、コーナーに押し込んでからの右ストレートにカウンターを決められ、耐え切れずダウン。３回も押し込みながら右アッパーでダウンを喫した。

それでも最後まで前に出続けた。右アッパー、右フックで顔をはね上げられながらも引かなかった。プロデビューから１７年、世界戦２９戦目。キャリアの意地があった。

世界戦でフェルナンド・マルティネスに連敗、昨年大みそかに階級を上げた。今回の試合前には金髪から黒髪にチェンジ。「１１年にタイトル（ＷＢＣ世界ミニマム級王座）を取った時も黒髪の短髪だった」と振り返り、悲願の５階級制覇への思いを語っていた。

集大成とした一戦で完敗。試合後は病院で頭部外傷の治療を受けるために会見はキャンセルした。「日本人の魂、挑戦することの大切さを証明したい」と誓っていた３７歳がボクサー人生の大きな岐路に立たされた。

◆井岡 一翔（いおか・かずと）１９８９年３月２４日生まれ。大阪府堺市出身。興国高で高校６冠。東農大を中退し、０９年４月プロデビュー。１１年２月にミニマム級世界王座獲得。ライトフライ級、フライ級でも世界王者。１７年末に引退表明したが、翌年復帰。１９年６月にスーパーフライ級王座に就き、日本男子初の世界４階級制覇。転向したバンタム級では２５年１２月の初戦に勝利。テクニックに優れた右ボクサーファイター。