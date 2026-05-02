2日、大型連休後半の5連休が始まり、帰省ラッシュがピークを迎えています。新潟駅は連休をふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑しました。



2日の新潟駅新幹線ホーム。



【氏田陽菜アウンサー】

「ドアが開き続々と人が降りてきた。大きな荷物やお土産を持っているようです。ホームは一気に人で埋め尽くされている」



【千葉からの帰省客】

「お土産。ママが選んだ。じいじとキャッチボールするのが楽しみ」



【東京からの帰省客】

「予定は何も決めていなくて、とりあえず新潟に帰ってこようかなと」



20年ぶりに新潟に帰ってきたという人は、リニューアルが進む駅に驚きを隠せません。



【アメリカからの帰省客】

「いろんな部分で全部違うので、子供たちとも言っていたけど浦島太郎みたいなものだねと」



中には新潟で単身赴任している父親に会いに来たという人も。



【娘】

「（Q楽しみにしていることは）ごはん」



【父】

「食べ物がおいしいのでね。（Ｑ娘さんが来てくれるのは）楽しみは楽しみ。ちょっと恥ずかしい」



JRによりますと2日午後4時までの下りの自由席の乗車率は、最大で上越新幹線で140％北陸新幹線で150％となっています。



Uターンラッシュのピークは今月5日と見込まれています。