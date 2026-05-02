大型連休後半の5連休がスタート 帰省客や行楽客で新潟駅は混雑「じいじとキャッチボールするのが楽しみ」Uターンピークは5日見込み
2日、大型連休後半の5連休が始まり、帰省ラッシュがピークを迎えています。新潟駅は連休をふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑しました。
2日の新潟駅新幹線ホーム。
【氏田陽菜アウンサー】
「ドアが開き続々と人が降りてきた。大きな荷物やお土産を持っているようです。ホームは一気に人で埋め尽くされている」
【千葉からの帰省客】
「お土産。ママが選んだ。じいじとキャッチボールするのが楽しみ」
【東京からの帰省客】
「予定は何も決めていなくて、とりあえず新潟に帰ってこようかなと」
20年ぶりに新潟に帰ってきたという人は、リニューアルが進む駅に驚きを隠せません。
【アメリカからの帰省客】
「いろんな部分で全部違うので、子供たちとも言っていたけど浦島太郎みたいなものだねと」
中には新潟で単身赴任している父親に会いに来たという人も。
【娘】
「（Q楽しみにしていることは）ごはん」
【父】
「食べ物がおいしいのでね。（Ｑ娘さんが来てくれるのは）楽しみは楽しみ。ちょっと恥ずかしい」
JRによりますと2日午後4時までの下りの自由席の乗車率は、最大で上越新幹線で140％北陸新幹線で150％となっています。
Uターンラッシュのピークは今月5日と見込まれています。