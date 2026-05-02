µþÅÔvsÀ¶¿å ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[5.2 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè14Àá](¥µ¥ó¥¬S)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]
ÀèÈ¯
GK 1 ÂÀÅÄ³Ù»Ö
DF 5 ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×
DF 22 ¿Ü³±ÑÂç
DF 44 º´Æ£¶Á
DF 50 ÎëÌÚµÁµ¹
MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
MF 25 ÕúÀ±½Ó
MF 48 ÃæÌîÎÜÇÏ
FW 11 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª
FW 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
FW 88 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È
¹µ¤¨
GK 21 Ô£¸¬ÂÀÏ¯
DF 2 Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ
DF 34 ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó
MF 7 ±üÀî²íÌé
MF 8 ÊÆËÜÂó»Ê
MF 16 Ê¿²¬ÂçÍÛ
MF 39 Ê¿¸ÍÂÀµ®
MF 77 ¿·°æÀ²¼ù
FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹
´ÆÆÄ
úÄµ®ºÛ
[À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹]
ÀèÈ¯
GK 16 ÇßÅÄÆ©¸ã
DF 4 Ï¡ÀîÁÔÂç
DF 15 ËÜÂ¿Í¦´î
DF 28 µÈÅÄË
MF 5 ËÌÄÞ·ò¸ã
MF 6 ±§ÌîÁµÅÍ
MF 7 ¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð
MF 17 µÝ¾ì¾µ±
MF 38 ¹â¶¶Íø¼ù
MF 47 ÅèËÜÍªÂç
FW 9 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó
¹µ¤¨
GK 1 ²ÍªºÈ
DF 25 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£
DF 39 Æü¹â²ÚÅÎ
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î
MF 11 Ãæ¸¶µ±
MF 81 ¾®ÄÍÏÂµ¨
MF 97 ÂçÈªô¥À¸
FW 23 ÀéÍÕ´²ÂÁ
FW 29 ¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥Õ
´ÆÆÄ
µÈÅÄ¹§¹Ô
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]
ÀèÈ¯
GK 1 ÂÀÅÄ³Ù»Ö
DF 5 ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×
DF 22 ¿Ü³±ÑÂç
DF 44 º´Æ£¶Á
DF 50 ÎëÌÚµÁµ¹
MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
MF 25 ÕúÀ±½Ó
MF 48 ÃæÌîÎÜÇÏ
FW 11 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª
FW 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
FW 88 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È
¹µ¤¨
GK 21 Ô£¸¬ÂÀÏ¯
DF 2 Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ
MF 7 ±üÀî²íÌé
MF 8 ÊÆËÜÂó»Ê
MF 16 Ê¿²¬ÂçÍÛ
MF 39 Ê¿¸ÍÂÀµ®
MF 77 ¿·°æÀ²¼ù
FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹
´ÆÆÄ
úÄµ®ºÛ
[À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹]
ÀèÈ¯
GK 16 ÇßÅÄÆ©¸ã
DF 4 Ï¡ÀîÁÔÂç
DF 15 ËÜÂ¿Í¦´î
DF 28 µÈÅÄË
MF 5 ËÌÄÞ·ò¸ã
MF 6 ±§ÌîÁµÅÍ
MF 7 ¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð
MF 17 µÝ¾ì¾µ±
MF 38 ¹â¶¶Íø¼ù
MF 47 ÅèËÜÍªÂç
FW 9 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó
¹µ¤¨
GK 1 ²ÍªºÈ
DF 25 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£
DF 39 Æü¹â²ÚÅÎ
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î
MF 11 Ãæ¸¶µ±
MF 81 ¾®ÄÍÏÂµ¨
MF 97 ÂçÈªô¥À¸
FW 23 ÀéÍÕ´²ÂÁ
FW 29 ¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥Õ
´ÆÆÄ
µÈÅÄ¹§¹Ô