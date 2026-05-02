[5.2 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè14Àá](¥µ¥ó¥¬S)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]

ÀèÈ¯

GK 1 ÂÀÅÄ³Ù»Ö

DF 5 ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×

DF 22 ¿Ü³­±ÑÂç

DF 44 º´Æ£¶Á

DF 50 ÎëÌÚµÁµ¹

MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í

MF 25 ÕúÀ±½Ó

MF 48 ÃæÌîÎÜÇÏ

FW 11 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª

FW 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ

FW 88 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È

¹µ¤¨

GK 21 Ô£¸¬ÂÀÏ¯

DF 2 Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ

DF 34 ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó

MF 7 ±üÀî²íÌé

MF 8 ÊÆËÜÂó»Ê

MF 16 Ê¿²¬ÂçÍÛ

MF 39 Ê¿¸ÍÂÀµ®

MF 77 ¿·°æÀ²¼ù

FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹

´ÆÆÄ

úÄµ®ºÛ

[À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹]

ÀèÈ¯

GK 16 ÇßÅÄÆ©¸ã

DF 4 Ï¡ÀîÁÔÂç

DF 15 ËÜÂ¿Í¦´î

DF 28 µÈÅÄË­

MF 5 ËÌÄÞ·ò¸ã

MF 6 ±§ÌîÁµÅÍ

MF 7 ¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð

MF 17 µÝ¾ì¾­µ±

MF 38 ¹â¶¶Íø¼ù

MF 47 ÅèËÜÍªÂç

FW 9 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó

¹µ¤¨

GK 1 ²­ÍªºÈ

DF 25 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£

DF 39 Æü¹â²ÚÅÎ

MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î

MF 11 Ãæ¸¶µ±

MF 81 ¾®ÄÍÏÂµ¨

MF 97 ÂçÈªô¥À¸

FW 23 ÀéÍÕ´²ÂÁ

FW 29 ¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥Õ

´ÆÆÄ

µÈÅÄ¹§¹Ô