お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。体調不良のため当面の間休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）について言及した。

「バナナマンの日村さんが当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日に発表したということで」と話題を切り出した伊達。富澤も「いつ復帰かはわからないと」と伝えた。

伊達は「これだからね、ネットニュースなんか見てると、結構不安をあおってるニュースが多いなと思ってて」と前置き。「僕も先週、“日村さんに連絡したんだけど連絡来ないんだよね”って言うことを言っちゃったじゃない？」と反省しつつも「あの後、返信来てんの、すぐに。なんだったら昨日3、4回メールしてんの日村さんと。ゴルフ行こうねってくらいのやり取りもしてるわけですよ」と明かした。

「だから皆さんそんなに不安あおんないでほしいなって思います」とコメントすると、富澤は「お前が“連絡取れない”とか言うからだろ」とツッコミ。伊達は「あの時は来てなかったの！それが何日にも渡って（ネットで）“『サンドウィッチマン』伊達が連絡取れない”。俺そういうつもりで言ったんじゃない。今、連絡取れています」と弁明した。

さらに「結構何回もメールしまして、元気そうって言ったらアレですけど。“またカツ丼食おうね”なんて話もしたので。みんな日村さん大好きなので待ってましょうよ」と呼びかけた。