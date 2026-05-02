不倫バレ妻が「ベッドで仲直り」強引すぎる提案→服を脱がしにかかり…“サレ夫”からの追及に目を疑う対応＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月1日（金）に放送された第2話では、余命宣告をされた主人公・高坂葵（白洲迅）が、今度は妻・美月（桜井日奈子）の不倫を知ってしまう展開が描かれた。

葵が不信感をあらわにすると、美月は衝撃の言動をとり…。

【映像】美月がベッドで葵を脱がしにかかり…

◆「仲直りに久々にどうかな？」

第2話では、葵の職場の後輩・岩崎一樹（庄司浩平）が、美月が不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と会っている場面を偶然目撃。そこから葵が美月の不倫を知る展開となった。

その後、ネックレスを身につけている美月を見た葵は、「それどうしたの？」と切り出す。

美月は職場で表彰された際の記念品だと答えるが、葵はこれを信じず、「誰かからのプレゼントじゃなくて？」「ネックレスが欲しかった？ それくらい俺が買うよ、俺がもっといいモノ買ってあげる」と詰め寄った。

すると美月は「ひどい！ 頑張ってもらったモノなのに何で信じてくれないの!?」と怒り、さらに、「浮気って、自分がしてるから相手のことも疑うんだよ」と葵を責めた。

こうして2人に亀裂が走るなか、家を出た美月が不倫相手のケンジと連絡をとると、「お前は大人しくしてればいいの。そしたら（保険金が）1億入んの」「さっさと家帰って、“1億円君”の機嫌でもとってこいよ。何が何でも離婚されんじゃねーぞ」と咎められてしまった。

そして家に戻った美月は、ベッドで眠る葵に謝り、「仲直りに久々にどうかな？」と告げた。葵は「体辛いし、そんな気分になれない」と断るが、美月は「大丈夫、葵くんは何もしなくていいから」と服を脱がせにかかり…。

不倫を疑われ、いよいよ美月がピンチに陥るかと思いきや、図太く立ち回っていく衝撃の展開となっていた。