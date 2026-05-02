２０１０年の「第３５回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリに輝いた女優の安田聖愛（せいあ、２９）が２日、所属事務所の公式サイトや自身のインスタグラムを通じて、結婚を発表した。お相手は一般男性という。

「ご報告」と題した文書をアップ。「いつも応援してくださっている皆様へご報告させてください」と書き出し、「私、安田聖愛は２０２６年５月１日に一般男性の方と入籍いたしました」と結婚を発表。

「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも感謝しております。優しさと思いやりを常に心に持ち、 お仕事も私生活も精進してまいりますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とファンにメッセージを寄せた。

安田は、当時１４歳の中学２年生だった２０１０年、女優の深田恭子、石原さとみらを輩出してきた「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞して芸能界デビュー。ファッション雑誌「ラブベリー」の専属モデルを務めた。これまでフジテレビ系「ＧＴＯ」（１２年）、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「半分、青い。」（１８年）、「虎に翼」（２４年）、大河ドラマ「光る君へ」（２４年）などの話題作に出演。「龍角散のどすっきりタブレット」のＣＭでも話題を集めている。