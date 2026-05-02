日韓合同オーディション番組で結成された「H//PE Princess」をピックアップ！自己紹介ラップ披露

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

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5月のピックアップアーティストとして、“新世代グローバルヒップホップグループ” H//PE Princess（ハイププリンセス）が登場する。

日韓合同オーディション番組で結成されたデビュー直前の7人を、M:ZINE編集部員の若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって徹底解剖していく。

ラップの実力が高い唯一無二のヒップホップグループということから、番組のために制作された個性豊かな自己紹介ラップ＆ラップバトルを披露。

さらに、番組の名物企画「エンジョイダンスバトル」に挑戦したり、「スーパーダンスモンスターへの道」では若井が初のガールズダンスに挑戦したり…盛りだくさんの放送となりそうだ。

◆H//PE Princessとは？

日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』で結成された7人組グローバルヒップホップグループ。

メンバーは、ココ、YSY（ユン ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンだ。

グループ名の「H//PE Princess」（ハイププリンセス）には、ヒップホップという音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、同年代の気持ちを代弁し、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長を遂げるという抱負が込められている。

◆H//PE Princess・ニコ コメント

私たちにとって初めての日本の地上波番組の収録だったのですが、すごく楽しかったです。オーディション番組の時の活気や楽しむ心が蘇ってきた感じもありました。

とても緊張していたのですが、いい思い出になりました！ ファンの方も、そして私たちをまだ知らないという方も、最初から最後まで楽しめる内容になっているかと思います。頑張って収録させていただいたので、皆さんに楽しんでもらえると嬉しいです！