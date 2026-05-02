◇パ・リーグ 日本ハム5―1オリックス（2026年5月1日 エスコンF）

日本ハム・加藤貴之投手（33）が5回2/3を7安打1失点の粘投で、チーム最多3勝目を挙げた。「（女房役の田宮）裕涼のリードのおかげで、粘り強く投げることができました」。丁寧に85球を投じた。初回、西川の適時二塁打で先制点を許したが、3回には先頭・宗を中前打で出塁させながらも、打者4人に対してわずか6球。加藤貴の「打たせて取る」投球がチームに流れ引き寄せた。

その裏に打線が反撃。2死から田宮が左前打、水野も敵失で出塁すると、カストロが左翼へ今季4号となる逆転3ランを放った。味方の援護をもらい、ベテラン左腕は気持ちをもう一度締め直した。12個のゴロアウトを積み重ねる内容に、加藤投手コーチも「立ち上がりはちょっときつかったけど、だんだん球が低くなってきてたし、大胆さも忘れなかった」と称えた。

反省した一戦があった。前回登板だった4月22日の楽天戦だ。打線が2回までに3点を先行し、左腕も4回まで1安打投球と完璧だった。ところが、自らが差し出したグラブに当たった打球が内野安打になるなど、5回に2点を失い、この回で降板。チームはサヨナラ勝利を収めたが、「自分のミスで流れを悪くしてしまった」と振り返るほどだった。

この日は6回も登板した。2死からシーモアに左翼線二塁打を許したところで、交代したが3点リードで救援陣にバトンを渡した。4月28日の西武戦からスタートした9連戦の4戦目。所沢からの移動試合だけに、ナインの負担を考慮し、「長いイニングを投げたい」と誓っていただけに悔しさも残るが、チームは9連戦をここまで3勝1敗とした。借金2となり、最下位を脱出し、勝率5割復帰も見えてきた。（小渕 日向子）