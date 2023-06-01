5月2日 記事更新

現在、各プラットフォームにてゴールデンウィークに合わせたセールが開催中。その中からセール終了までの期間が短い注目作をピックアップし、紹介していく。

ニンテンドーeショップでは「十三機兵防衛圏」や「エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HDリマスター」がセール対象に。PlayStation Storeの「Golden Week Sale」には「Street Fighter 6」、「2,000円以下セール」には「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」がラインナップされている。

またSteamでは「スクウェア・エニックス ゴールデンウィークセール」、「Electronic Arts パブリッシャーセール」、「NIS America Golden Week 2026 Sale」、「スパイク・チュンソフトゴールデンウィークセール2026」、「Capcom Golden Week Sale」、「FURYU Publisher Sale 2026」、「スーパーロボット大戦シリーズセール」、「KONAMI Golden Week Sale 2026」、「D3PUBLISHER GOLDEN WEEK SALE」などが開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「十三機兵防衛圏」

7,678円→3,839円（50%オフ）

5月5日23時59分まで

アトラス×ヴァニラウェアによるドラマチックアドベンチャー。複数の時代を舞台に、「機兵」と呼ばれるロボットに乗り込む少年少女たちの群像劇が描かれる。

・「エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HDリマスター」

3,850円→1,155円（70%オフ）

5月5日23時59分まで

簡単操作でありながら奥の深い攻防を楽しめるアクションゲーム。追加特典として特典小説「-ルシフェルの堕天-セタ記」とEl Shaddai ASCENSION OF THE METATRON ArtBookを収録している。

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store（PS5/PS4）

「Golden Week Sale」

期間：5月6日23時59分まで

【注目タイトル】

・「Street Fighter 6」

4,990円→2,495円（50%オフ）

カプコンの「ストリートファイター」シリーズ最新作。複雑なコマンド入力が必要ない 「モダン」操作やシングルプレイヤーの没入型ストーリーモード「ワールドツアー」などが実装されている。

□「Golden Week Sale」のページ

「2,000円以下セール」

期間：5月6日23時59分まで

【注目タイトル】

・「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

7,678円→1,535円（80%オフ）

アトラスによるジュブナイルRPGシリーズのナンバリングタイトル。とある事情で東京の高校に転入することになった少年が、大人の歪んだ欲望を盗む怪盗として暗躍していく。

□「2,000円以下セール」のページ

□PS Storeのセールページ

Steam

「スクウェア・エニックス ゴールデンウィークセール」

期間：5月8日2時まで

【注目タイトル】

・「FINAL FANTASY XVI」

7,700円→3,080円（60%オフ）

「ファイナルファンタジー」シリーズ初の本格アクションRPG。戦火に焼かれ祖国と弟を失った主人公・クライヴのスタイリッシュなバトルと、壮大なスケールの召喚獣同士の激突を体験できる。

□「スクウェア・エニックス ゴールデンウィークセール」のページ

「Electronic Arts パブリッシャーセール」

期間：5月8日2時まで

【注目タイトル】

・「EA SPORTS FC 26」

9,800円→2,940円（70%オフ）

20,000名以上の実在選手が登場するサッカーゲーム。従来よりレスポンスの高いドリブル、よりスマートなAIポジショニング、より爆発的な動作が実現されている。

□「Electronic Arts パブリッシャーセール」のページ

「NIS America Golden Week 2026 Sale」

期間：5月7日2時まで

【注目タイトル】

・「夜廻」

2,000円→400円（80%オフ）

事故でいなくなった飼い犬を探すため、 幼い少女となって夜の街を探索するアドベンチャー。プレイヤーは不気味なお化けたちがひそむ夜闇の世界を廻っていく。

□「NIS America Golden Week 2026 Sale」のページ

「スパイク・チュンソフトゴールデンウィークセール2026」

期間：5月6日2時まで

【注目タイトル】

・「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期」

4,190円→1,257円（70%オフ）

学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていくハイスピード推理アクション。謎のぬいぐるみ・モノクマとモノクマーズが支配する才囚学園で、コロシアイの幕が上がる。

□「スパイク・チュンソフトゴールデンウィークセール2026」のページ

「Capcom Golden Week Sale」

期間：5月5日2時まで

【注目タイトル】

・「Dragon's Dogma: Dark Arisen」

4,063円→650円（84%オフ）

ドラゴンを倒す宿命を背負った“覚者”を主人公としたオープンワールドアクションゲーム。DLCも収録された決定版となっている。

□「Capcom Golden Week Sale」のページ

「FURYU Publisher Sale 2026」

期間：5月5日19時まで

【注目タイトル】

・「CRYSTAR -クライスタ-」

3,100円→310円（90%オフ）

“少女の涙”をテーマとした泣いて戦うアクションRPG。シナリオは久弥直樹氏、オープニングアニメーション制作はシャフトが手掛けている。

□「FURYU Publisher Sale 2026」のページ

「スーパーロボット大戦シリーズセール」

期間：5月5日1時まで

【注目タイトル】

・「スーパーロボット大戦30」

9,460円→2,365円（75%オフ）

さまざまなロボットたちが作品の垣根を越え、共通の敵と戦うシミュレーションRPG。デジタル デラックスエディションやデジタル アルティメットエディションもセール対象となっている。

□「スーパーロボット大戦シリーズセール」のページ

「KONAMI Golden Week Sale 2026」

期間：5月6日2時まで

【注目タイトル】

・「SILENT HILL 2」

8,580円→4,290円（50%オフ）

異形のクリーチャーが登場するサイコロジカルホラー。主人公・ジェイムスは妻の手がかりを求め、深い霧に包まれたゴーストタウンを探索していく。

□「KONAMI Golden Week Sale 2026」のページ

「D3PUBLISHER GOLDEN WEEK SALE」

期間：5月5日2時まで

【注目タイトル】

・「地球防衛軍6」

8,980円→3,951円（56%オフ）

無数に襲い来る巨大な敵を殲滅し、地球の平和を守っていくアクションシューティング。異星生命体と“全地球防衛機構軍”EDFの戦いを描いた「地球防衛軍5」のその後を描いた続編となっている。

□「D3PUBLISHER GOLDEN WEEK SALE」のページ

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