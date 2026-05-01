元モー娘。新垣里沙、第1子妊娠を発表 すでに安定期に「温かく見守っていただけたらうれしいです」 22年に再婚
元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（37）が5月1日、第1子妊娠を発表した。自身のYouTubeチャンネルで明らかにした。
【写真】新垣里沙「とても幸せ」10歳年上夫の誕生日に旅先でラブラブ2ショ
新垣は夫のヤスタケこと、山口安威（47）と動画に出演すると、「この度、新しい命を授かりました」と報告。「応援してくださってる皆様に、こうしてできてることがうれしい」と笑顔を見せ、「私の中で、ママになるっていうのは人生の中での夢の一つでもあった」と語った。
また新垣は現在37歳。妊娠に不安もあるとしながらも、現在は既に安定期を迎えていることを明かし、「心配はありつつ、うれしさが一番にありますね」と率直な気持ちを明かし、「今はまず、本当に元気に生まれてきてくれることを願って、自分の体も大切にしながら過ごしていきたいと思いますので、皆さん温かく見守っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
新垣は1988年10月20日生まれ、神奈川県出身。モーニング娘。の元メンバー。第5期生。ガキさんの愛称で親しまれ、7代目リーダーを務めた。12年5月、卒業。16年7月、俳優の小谷嘉一と結婚。18年1月、離婚。22年6月にYouTubeのカメラマン・ヤスタケとの再婚を報告した。
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新垣は夫のヤスタケこと、山口安威（47）と動画に出演すると、「この度、新しい命を授かりました」と報告。「応援してくださってる皆様に、こうしてできてることがうれしい」と笑顔を見せ、「私の中で、ママになるっていうのは人生の中での夢の一つでもあった」と語った。
また新垣は現在37歳。妊娠に不安もあるとしながらも、現在は既に安定期を迎えていることを明かし、「心配はありつつ、うれしさが一番にありますね」と率直な気持ちを明かし、「今はまず、本当に元気に生まれてきてくれることを願って、自分の体も大切にしながら過ごしていきたいと思いますので、皆さん温かく見守っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
新垣は1988年10月20日生まれ、神奈川県出身。モーニング娘。の元メンバー。第5期生。ガキさんの愛称で親しまれ、7代目リーダーを務めた。12年5月、卒業。16年7月、俳優の小谷嘉一と結婚。18年1月、離婚。22年6月にYouTubeのカメラマン・ヤスタケとの再婚を報告した。