自転車の青切符制度導入から1か月。自転車とトラックの接触事故を減らすため、今ある商品が注目を集めています。

【写真を見る】トラックの“死角”をAIカメラが監視 自転車の事故防止に…｢機器を使うことで運転手の負担軽減｣ 青切符導入で注目集まる

訪れたのは、名古屋市中区で車載機器などを販売する｢東海クラリオン｣。



（東海クラリオン･仲田昌弘取締役）

｢これがA-CAMという商品｣

この車載カメラは、トラックやバスの死角となる車体の左側をカメラで監視。

自転車や歩行者が接近すると、AIが判別し、アラーム音や車内のモニターに赤く強調して映し出し、注意を促します。

注目の理由は…青切符導入「運転手の負担軽減に」

発売は3年前ですが、去年の年末ごろから問い合わせが増えているといいます。



すでに運送会社など約100社が導入していて、大半は青切符の導入がきっかけだといいます。



（仲田取締役）

｢機器を使うことで、運転手の負担軽減になることが、一番刺さっているところではないか｣

AIカメラ搭載トラックに乗ってみると…

では実際にどう機能するのか。AIカメラを搭載したトラックに乗せてもらいました。乗っていると｢ピピピッ｣という音が…



（近畿石油輸送東海営業所･千葉俊輔班長）

Q.アラートがなったが?

｢AIカメラに障害物がうつったということ。モニターに障害物がうつると赤枠で障害物を追ってくれる｣



歩行者や自転車はいませんでしたが、障害物を確実に検知し、知らせてくれます。



Q.ドライバーとしては安心感が増した?

｢ものすごく。トラックは目線が高いので見やすいだろうと思われるが、その分死角が増えるので、カメラが補ってくれる｣

4月の法改正で車のドライバーにも新ルールが

4月からの法改正に伴い、車が自転車の右側を通過する際には歩行者の場合と同様、1メートル程度の間隔を空けるか速度を20~30キロ程度に落とすなど、ドライバー側にも新たなルールが追加されています。



（千葉班長）

｢どんな状態でも自転車が近づくと怖い｣



最後に自転車の青切符開始から1か月たっての印象を伺うと…



（千葉班長）

｢（青切符開始前と）あまり変わっていない。自転車の横を通るときに、1メートル以上空けなさいというのも不可能な話じゃないかなと。（制度が）浸透するには短すぎる」