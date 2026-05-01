ケイシー・マスグレイヴス、故郷テキサスへ帰還──新たな傑作『Middle of Nowhere』とカントリー音楽へのラブレター

ケイシー・マスグレイヴス、故郷テキサスへ帰還──新たな傑作『Middle of Nowhere』とカントリー音楽へのラブレター