俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。本名を公表した経緯を振り返った。

現在、英語指導や海外留学支援などを行う会社の代表を務めるかたわら、イタリアのボッコーニ大学に在学している岸谷。2024年12月に本名を公表した経緯について、「僕が就活をガチでするか、会社をガチでやるか、2択っていうタイミング」と振り返った。

岸谷は「会社もやってたし、当時はインフルエンサーとして、TikTokを見てる人は顔が分かるかなという感じだった」と回想。本名の“岸谷”を隠して活動しており「野良の海外大に行ってる、謎の“蘭丸”っていうヤツだった」と話した。

しかし「顔が売れちゃったので、就活がやりづらかった」と告白。「名刺も作れなかったし、LinkedIn（リンクトイン）っていう就活生が使うSNSも、岸谷で作れなかった」と打ち明けた。

その理由を「バレちゃうから」といい、「あのティックトッカーのヤツ、岸谷って言うらしい」「岸谷って何かアレじゃん」と、両親のことなどが意図せずネットで拡散されることを恐れ、「ずっと隠してやってた」と明かした。

そのため、エントリーシートを書きながらも「どうしよう？」と悩んでいたが、会社の同僚から「お前は向いてないし、お前の良さがなくなるから止めろ」と言われたことをきっかけに決断。「会社のほうにフルベットするっていうので、本名を出したのがこの時。会社の宣伝もガッツリして、そっちも頑張ろう」と語っていた。