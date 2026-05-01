◇スーパーバンタム級ノンタイトル 武居由樹（大橋）＜8回戦＞ワン・デカン（中国）（2026年5月2日 東京ドーム）

あす東京ドームで開催されるプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」の前日計量が1日、東京都文京区の後楽園ホールで行われた。正午からの一般公開計量に先立って午前10時から実施された事前計量では、約7カ月半ぶりの再起戦に臨む前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋、11勝9KO1敗）はリミットより100グラム軽い55.2キロ。対戦相手のWBA世界スーパーバンタム級15位ワン・デカン（30＝中国、9勝3KO1敗）も55.2キロだった。

公開計量後、取材に応じた武居はワンの印象について「肩周りがデカい感じがした。ここからリカバリーして、さらにデカくなると思う。顔も肌艶があって良い顔をしてた。強そうな雰囲気」とコメント。興行では世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）が対戦するメインの前、WBC世界バンタム級タイトルマッチの王者・井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）の後にセミファイナルで登場するが、「セミではあるがセミではないと思っている。セミファイナルらしい仕事はしたい。東京ドームを自分なりに沸かせたい」と語り、「みんなで勝って、いい東京ドーム興行にしたい。前回とは違うテーマになるが、今回復帰戦を飾っていい思い出にしたい」と意気込んだ。

また、29日の「ONE」ではK-1元3階級制覇王者の武尊（34）が現役ラストマッチでロッタンとの再戦に5RでTKO勝ち。元K―1王者の武居は「武尊は感動したし、勇気もらえた。パワーももらえた」と刺激を受けて再起戦に臨むことを誓った。