選ぶ時間まで花束に！ ユニバーサル園芸社「the Farm UNIVERSAL大阪 母の日フェア」

記事ポイント 大阪府茨木市の植物テーマパークで、あじさい約60種を中心にした母の日フェアを開催します鉢植えの花や観葉植物など、贈った後も育てながら楽しめる植物ギフトがそろいますカフェやいちご園、ドッグランを併設し、家族で選ぶ時間も楽しめます 大阪府茨木市の植物テーマパークで、あじさい約60種を中心にした母の日フェアを開催します鉢植えの花や観葉植物など、贈った後も育てながら楽しめる植物ギフトがそろいますカフェやいちご園、ドッグランを併設し、家族で選ぶ時間も楽しめます

ユニバーサル園芸社が、関西最大級の植物テーマパーク「the Farm UNIVERSAL大阪」で母の日フェアを開催しています。

2026年5月10日の母の日に向けて、あじさい約60種やミニバラ、ブルーベリー鉢など、長く育てて楽しめる植物ギフトが並びます。

ユニバーサル園芸社「the Farm UNIVERSAL大阪 母の日フェア」





期間：開催中〜2026年5月10日(日)場所：the Farm UNIVERSAL大阪所在地：大阪府茨木市佐保193-2内容：あじさい・花鉢・観葉植物・ギフト商品の販売植物販売・カフェ・いちご園・ドッグランを併設した複合施設駐車場：300台無料HP：https://the-farm.jp/SNS：https://www.instagram.com/thefarmuniversal/

the Farm UNIVERSAL大阪は、大阪府茨木市にある植物販売とカフェ、いちご園、ドッグランを備えた複合施設です。

母の日フェアでは、花束だけで終わらない鉢植えの花や観葉植物が売り場を彩り、贈った後の水やりや開花の変化まで楽しめるギフトを選べます。

色とりどりの花鉢が並ぶ売り場には、ブルーやピンクのあじさい、育てやすいミニバラ、実付きのブルーベリー鉢などがそろい、家族で好みを見比べながら過ごせます。

母の日の贈りものを探す外出そのものが体験になり、ギフトを選んだ後にカフェで休む時間まで一日の思い出にできます。

あじさいの売り場





品種数：約60種色：ブルー、ピンク、ニュアンスカラーなど用途：母の日ギフト向け

あじさいの売り場には、丸くふくらむ花房や淡いグラデーションの鉢が並び、定番カラーからやわらかなニュアンスカラーまで見比べられます。

贈る相手の部屋や庭に合う色をその場で選べるため、母の日のプレゼントに個性を添えられます。

ミニバラ





商品：育てやすいミニバラ鉢植えで楽しむバラ用途：室内や玄関まわりの植物ギフト

ミニバラは、小ぶりな花が鉢いっぱいに咲く母の日向けの植物ギフトです。

玄関先や窓辺に置きやすいサイズ感で、日常の中に華やかな色を添えます。

ブルーベリー鉢





商品：ブルーベリー2種植え実が楽しめる鉢植え用途：育てる楽しさを贈る母の日ギフト

ブルーベリー鉢は、葉の緑と実の存在感を一緒に楽しめる植物ギフトです。

成長を見守る時間が贈りものの続きになり、庭やベランダで季節の変化を感じられます。

フラワーキャンドル





商品：カーネーションをあしらったフラワーキャンドル花のモチーフを取り入れたギフト商品注意：入荷状況や店舗により取り扱いが異なります

フラワーキャンドルは、母の日を象徴するカーネーションをあしらったギフト商品です。

植物と一緒に贈る小物として選べ、テーブルや棚に飾る時間にも母の日らしい華やかさを添えます。

選ぶ時間





店頭では、花の色や咲き方を実際に見比べながら母の日ギフトを選べます。

お母さんと一緒に来店してその場で鉢を選ぶ過ごし方も広がり、贈りものを渡す前の時間まで特別な体験になります。

カフェで過ごす外出時間





施設内のカフェでは、植物を選んだ後に家族で腰を落ち着けて過ごせます。

売り場を歩いて花を選び、飲みものや食事を囲む流れが、母の日の外出需要に合う過ごし方として利用されています。

関西POP UP

万博エキスポシティ：2026年4月29日〜5月10日くずはモール：2026年5月2日〜5月10日イオンモール四條畷：2026年5月1日〜5月10日ブランチ神戸学園都市：2026年4月25日〜5月10日注意：店舗により取り扱い商品が異なります

the Farm UNIVERSAL大阪の系列店舗では、関西各地で期間限定のPOP UPショップを展開しています。

母の日に向けた植物ギフトを近隣の商業施設でも選べるため、買い物や外出の予定に合わせて立ち寄れます。

母の日直前の動き





人気商品は、ゴールデンウィーク後半から母の日直前にかけて動きが活発になる傾向があります。

数量が限られる品種もあるため、気に入った色や咲き方の鉢を見つけやすい時期に売り場を訪れる動きが高まります。

母の日ラッピングや全国配送にも対応し、遠方に住む家族への植物ギフトにも選べます。

花束だけでなく、育てる時間まで贈れる植物がそろいます。

ユニバーサル園芸社「the Farm UNIVERSAL大阪 母の日フェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 母の日フェアの開催期間はいつまでですか

A. 開催中から2026年5月10日(日)までです。

Q. the Farm UNIVERSAL大阪にはどのような施設がありますか

A. 植物販売、カフェ、いちご園、ドッグランを併設した複合施設です。

Q. 母の日ラッピングや配送の対応はありますか

A. 母の日ラッピングと全国配送に対応しています。

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