岡村隆史、日村勇紀と1ヶ月前に会食 多忙ぶりを心配「金曜ラジオ、それで土日ロケ…」
お笑いコンビ・ナインティナインが、4月30日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に出演。現在、休養中のバナナマン・日村勇紀について語った。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
岡村隆史は「みなさんもちょっと心配してらっしゃる方もおられると思いますけど。日村くんが、ちょっとお休みされるということで。今年入ってから、2回くらいご飯食べに行っていて。3ヶ月前から、一緒にお寿司食べて。その時は別に普通に、久しぶりにご飯を食べられるなんて…って、いろいろお話したんですけど。1ヶ月前くらいに、日村さんと奥様の神田愛花さんとご飯食べたんです。イタリアンだったんですけど。今考えたら、僕食細いじゃないですか？日村くん、僕と同じぐらいしか食べてない。日村くんからしたら、もうちょっと食べられるんちゃうかなって」とコメント。
矢部浩之から「奥さんの前では抑えていたのかも？」と向けられると「そうなんかもしれんね」と応じつつ「日村くん、土日ほとんどロケで都内にいてないらしい。（食事の場で）『ロケ多いけど大丈夫？』って聞いたら『全然大丈夫ですよ』って言っていた。金曜日ラジオやっているじゃないですか、それで土日ロケってなったら『睡眠時間短いんちゃうの？体大丈夫？』って聞いたら『全然大丈夫なんですよ』って言っていたんですけど、やっぱりこれ…53かな。50なってきたら、体が追いついてけーへん」と慮っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
岡村隆史は「みなさんもちょっと心配してらっしゃる方もおられると思いますけど。日村くんが、ちょっとお休みされるということで。今年入ってから、2回くらいご飯食べに行っていて。3ヶ月前から、一緒にお寿司食べて。その時は別に普通に、久しぶりにご飯を食べられるなんて…って、いろいろお話したんですけど。1ヶ月前くらいに、日村さんと奥様の神田愛花さんとご飯食べたんです。イタリアンだったんですけど。今考えたら、僕食細いじゃないですか？日村くん、僕と同じぐらいしか食べてない。日村くんからしたら、もうちょっと食べられるんちゃうかなって」とコメント。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。