みちょぱ、妊娠中でも華やかファッション「今は着れるサイズの服を着る」
モデルのみちょぱこと池田美優、押切もえ、フリーアナウンサーの神田愛花が30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の前夜祭イベントに参加した。
【全身ショット】妊娠中も妊娠中でも華やかファッションで美しい池田美優
夫・大倉士門との第1子を妊娠中の池田。ファッションのポイントを問われると「ドレッシーなドレスをせっかくなら着たかったんですけど今は着れるサイズの服を着るところから始まっていまして」と“2人分”の服を着ている現状を明かす。それでも「今はドットが流行っている。『プラダを着た悪魔2』のモチーフの赤も合わせて着ました」と笑顔を見せた。妊娠中でも、さすがの装いに押切、神田も絶賛でみちょぱは「よかったです」とにっこりだった。
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
【全身ショット】妊娠中も妊娠中でも華やかファッションで美しい池田美優
夫・大倉士門との第1子を妊娠中の池田。ファッションのポイントを問われると「ドレッシーなドレスをせっかくなら着たかったんですけど今は着れるサイズの服を着るところから始まっていまして」と“2人分”の服を着ている現状を明かす。それでも「今はドットが流行っている。『プラダを着た悪魔2』のモチーフの赤も合わせて着ました」と笑顔を見せた。妊娠中でも、さすがの装いに押切、神田も絶賛でみちょぱは「よかったです」とにっこりだった。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。