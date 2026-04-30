飛行機からの緊急脱出、ジャングルでワニに遭遇！？ 絶体絶命にどう立ち向かう「科学漫画サバイバル」シリーズ体験イベント ゴールデンウィークにグランメッセ熊本で開催中
緊急事態発生！
グランメッセ熊本を会場に行われているのは、「絶体絶命キミたちのサバイバル」というイベントです。
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熊本県益城町のグランメッセ熊本に中継が出ています。
渡辺舞音アナウンサー「緊急事態発生！RKK航空1197便が今、海に不時着しました。3mの高さにある飛行機の緊急脱出口からスライダーを使って滑り降ります。渡辺、脱出します！」
渡辺アナ「何度やってもスリルがあります。機内ビデオで見るアレですよ！」
この会場には絶体絶命のシチュエーションを再現した体験ブースが設けられています。
続いて、渡辺アナが向かったのは…。
え？ジャングルも！？
渡辺アナ「見てください！コウモリ！怖い！こっちには、人食いワニですよ！恐ろしい！ワニがこっちに大きな口を開けて…え！口の中にボタンがありますよ！」
このボタン、押すとどうなるかは、会場に来てからのお楽しみのようです。
体験ブースは10以上
この他にも会場には、10以上の体験ブースがあります。
グランメッセ熊本で開催しているこのイベントは、学習漫画の「科学漫画サバイバル」シリーズを体験できる、全国でも人気のイベントで、熊本では今回が初めての開催となります。
防災について考えるブースなど、家族みんなで学ぶことができるエリアも設けられています。
体験した子ども達は…
体験した子ども達も楽しそうに話してくれました。
体験した小学生
「楽しいです」
「台風の風みたいなのを体験してすごいなと思いました」
ウイルスの森からの脱出！？
渡辺アナ「続いては、ウイルスが蔓延した森で、ウイルスを避けながら進んでいくアトラクション。なかなか難しい。私はもうウイルスに触れて感染してしまいました」
イベントは5月10日（日）までの土・日・祝日に熊本県益城町のグランメッセ熊本で開催しています。