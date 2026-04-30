緊急事態発生！

グランメッセ熊本を会場に行われているのは、「絶体絶命キミたちのサバイバル」というイベントです。

【写真を見る】飛行機からの緊急脱出、ジャングルでワニに遭遇！？ 絶体絶命にどう立ち向かう「科学漫画サバイバル」シリーズ体験イベント ゴールデンウィークにグランメッセ熊本で開催中

熊本県益城町のグランメッセ熊本に中継が出ています。

渡辺舞音アナウンサー「緊急事態発生！RKK航空1197便が今、海に不時着しました。3mの高さにある飛行機の緊急脱出口からスライダーを使って滑り降ります。渡辺、脱出します！」

渡辺アナ「何度やってもスリルがあります。機内ビデオで見るアレですよ！」

この会場には絶体絶命のシチュエーションを再現した体験ブースが設けられています。

続いて、渡辺アナが向かったのは…。

え？ジャングルも！？

渡辺アナ「見てください！コウモリ！怖い！こっちには、人食いワニですよ！恐ろしい！ワニがこっちに大きな口を開けて…え！口の中にボタンがありますよ！」

このボタン、押すとどうなるかは、会場に来てからのお楽しみのようです。

体験ブースは10以上

この他にも会場には、10以上の体験ブースがあります。

グランメッセ熊本で開催しているこのイベントは、学習漫画の「科学漫画サバイバル」シリーズを体験できる、全国でも人気のイベントで、熊本では今回が初めての開催となります。

防災について考えるブースなど、家族みんなで学ぶことができるエリアも設けられています。

体験した子ども達は…

体験した子ども達も楽しそうに話してくれました。

体験した小学生

「楽しいです」

「台風の風みたいなのを体験してすごいなと思いました」

ウイルスの森からの脱出！？

渡辺アナ「続いては、ウイルスが蔓延した森で、ウイルスを避けながら進んでいくアトラクション。なかなか難しい。私はもうウイルスに触れて感染してしまいました」

イベントは5月10日（日）までの土・日・祝日に熊本県益城町のグランメッセ熊本で開催しています。