ダブル世界戦に向けて会見に臨んだ井上尚（前列左から３人目）と中谷（同４人目）、井上拓（後列左から２人目）、井岡（同３人目）＝都内

ボクシングのダブル世界戦（５月２日・東京ドーム）の公式記者会見が３０日、東京都内で行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（大橋）は「やれることは全てできた。今は非常に落ち着いている」と堂々と語り、挑戦者の元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）は「調整は順調。中谷潤人のストーリーを見せつけて、必ず勝利したい」と決意を込めた。

共に３２戦全勝と無敗を継続する両者の激突に、国内外で注目度が高まる。井上尚は「本当に人生を懸けてここまでやってきた」と特別な一戦を強調。中谷は「このような場所に立つことは数多くない。しっかりと楽しみながら、感謝しながらキャンプをやってきた」と高揚感をにじませた。

井上尚は高校時代から無類の強さを誇り、「モンスター」と称される。一方、中谷は中学卒業後に単身渡米し、独自の道を歩んできた「ネクストモンスター」。アマチュア時代は対照的だが、図らずも「モンスター」の異名を持つ強者同士が相まみえる。

「勝つことだけを考えて戦い抜く。トップ選手同士の戦いの盛り上がりを見せたい」と受けて立つ井上尚。中谷は「互いの人生がぶつかる試合になる。これまで積み上げてきたものを発揮したい」と静かに闘志を燃やした。

当日は、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級王者の井上拓真（大橋）と日本男子初の世界５階級制覇を狙う井岡一翔（志成）によるタイトルマッチも行われる。