元AKB48の野呂佳代が、女優として大成功を収めている。野呂は、黒木華が主演を務めるフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」に、準主役扱いで出演中だ。同作で野呂は、東京都知事選に挑むスナックのママ・月岡あかりを演じ、黒木が演じる主人公のバディー役を担当。自然体の演技が好評で、SNSでも野呂に対して絶賛のコメントが多く書き込まれている。

野呂といえば、アイドルを卒業してからはバラドルとして活躍し、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」やテレビ東京系「ゴッドタン」、フジテレビ系「芸能人が本気で考えた!ドッキリGP」などに出演してきた。

並行して映画やドラマに出演し、2022年からは休みがないほどに次々と作品に参加し続けてきた。しかも、テレビ朝日系「ザ・トラベルナース」、日本テレビ系「ブラッシュアップライフ」、フジテレビ系「アンメット ある脳外科医の日記」、TBS系「西園寺さんは家事をしない」、日本テレビ系「ホットスポット」、TBS系「リブート」など、各局で放送した話題作に数多く出演。テレビ関係者の間では、「野呂佳代が出演するドラマにハズレなし」と言われるまでになり、名バイプレーヤーと呼ばれているところだ。

「野呂さんは、アイドル時代はまったく人気がなく、卒業後もバラエティー番組で大活躍とまではいきませんでした。そんな中で、ぽっちゃり女子向けの雑誌でモデルを務め、女性人気を獲得して流れが変わります。ドラマでは、女性ウケする明るい性格の看護師役などが多く、自然体な演技がすばらしいと称賛を受けて仕事を増やしました。現在では、どんな役でも自然に演じられると、映画やドラマの関係者から好評です」（民放関係者）

一流女優の仲間入りを果たした野呂だが、現在では各テレビ局で奪い合いが起き、数年先までスケジュールが埋まっているといううわさだ。

「野呂さんを出演させれば、作品がヒットしやすいというのは定説です。そこで、各テレビ局が野呂さんにオファーをしています。すでに、2～3年先までスケジュールが押さえられているという話で、野呂さんの争奪戦が起きています。配信ドラマや映画のプロデューサーも野呂さんに興味を持ち始めているので、今後も仕事が途切れることはなさそうなほどの人気ぶりです」（芸能関係者）

アイドルとしては成功できなかった野呂だが、意外にも女優として国民的な人気を得ることに成功したようだ。