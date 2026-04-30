ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は昔から目がいい。28日（日本時間29日）現在、ヤンキース・ジャッジと並んで両リーグトップの12本塁打。メジャー1年目から好スタートを切った。

ア・リーグトップの45三振を喫しているものの、四球は同5位の22。米データサイト「ベースボール・サバント」によれば、ストライクゾーン以外の球に手を出す確率は22・2％。ジャッジの24・3％、大谷の31・8％より低い。打たなくていい球には手を出さない。好打者の条件が村上には高校時代から備わっていた。

九州学院1年春から注目していた当時のヤクルト・松田慎司スカウトが証言する。「スカウトが来ていることを知った選手は打ちたくて仕方ない。若干のボールでも手を出す。でも村上は我慢する。3年間で何度も見に行きましたが、ボール球に手を出したイメージは全くない」。卓越した選球眼を持っていた。

ヤクルト時代、シーズン100四球以上は3度。メジャーでもシーズン118四球のペースの量産態勢だ。さらにメジャーで今季から導入された自動投球判定（ABS）チャレンジは9度で5度成功の56％。打者の平均46％を上回る。やっぱり村上の目はいいのだ。（記者コラム・青森 正宣）