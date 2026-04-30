「おじさんのスネは不快？」都庁“ハーフパンツ勤務”に賛否噴出…「スネハラ」論争の行方

気温が上がり始め、あっという間に夏がやってきそうな気配だ。暑さ対策として東京都庁では新たなクールビズが始まった。しかしSNSでは「おじさんのスネを見たくない」と物議を醸し始めている。

【画像】小池百合子知事が掲げる「３つ」のクール

「スネハラが今年の流行語大賞になる可能性も…」

この春より、東京都庁で新たなクールビズの取り組みが始まった。

東京都はこれまでも、年間を通じて職員にノーネクタイやノージャケット、ポロシャツなどを認めてきたが、今回はさらに、業務内容によってはTシャツやハーフパンツでの勤務も可能になったという。

厳しい暑さが続くなか、スーツやジャケットにこだわらず、働きやすい服装を選べるようにする。取り組みそのものは、時代に合ったものと言えるだろう。特に近年、夏場の電力需給の安定化が引き続き課題となるなか、熱中症対策と節電を掲げるのであれば、都が率先して動く意義もある。

しかし、この「ハーフパンツ勤務」が思わぬ形で物議をかもしている。きっかけのひとつとなったのは、ハーフパンツ姿で働く男性職員の写真が報じられたことだった。これを受け、SNS上ではにわかにざわめきが広がった。

「ごめんなさい、これはやめてください。おじさんのハーフパンツは不快感を与えます。おじさんのスネを見たくない方がいます」

「個人的な偏った意見かもしれませんが、職場でおじさんの小汚い臑毛とか、だらしない肢体が露出されるのは職場環境として最悪だと感じます」

「満員電車の中で、おじさんの汗まみれの太ももが直撃するかもしんなくて憂鬱や」

「すね毛ハラスメント。スネハラが今年の流行語大賞になる可能性も捨てきれない」

おじさんのスネを勤務中に見たくないという声のほか、こうした状況から「すね毛ハラスメント」「スネハラ」なる新たなハラスメントが生まれてしまうのでは、と懸念する声もあがっている。

だが、明確な実害があるわけではないなかで、「見たくない」という感覚はどこまで尊重されるべきなのか。暑さ対策としてハーフパンツをはいているだけの人に対して、「不快」と言うのはさすがに失礼で、世の男性、特におじさんが少しかわいそうな気もする。

ただ、この問題は「中年男性に対する女性の目が厳しい」という構図だけで語れるものでもなさそうだ。

おじさんに意見を申したのは同性だった

実際に、職場で男性の短め丈パンツが問題になった経験を語るのは、『Noを伝える技術』の著者、飯沼亜紀さんだ。

飯沼さんが新卒で入社した会社は、服装自由の職場だったという。ある夏、男性社員が短め丈のパンツで出勤したところ、その服装について社内で反応が広がったそうだ。

「もともと服装自由な会社であったため、そこまで重く受け止める人は少数派でしたが、主に男性側から『見たくない』という意見が出ていました。上長に伝えるなどしており、本人に直接言う人はいなかったと記憶しています。

女性側は不快感というより驚きの反応を示す人が多かったように思います。また、本人に『今日はずいぶんと丈が短いですね』と直接話をしに行く女性もいました。（快・不快は示さず、天気の話題のような世間話的な位置づけで）」（飯沼亜紀さん、以下同）

興味深いのは、おじさんのスネ出しに不快感を示していたのが、女性よりもむしろ同性の男性のほうに多かったという点だ。

その後、人事部長が本人に対して「スネ毛が見えない丈で」と伝えたところ、翌日、その男性社員はパンツ丈を変えず、スネ毛を剃って出勤してきたという。

スネそのものよりも、スネ毛が問題だと受け止めたのだろう。実際、女性のスネ出しに対して同じような不快感が語られることは少なく、男性のハーフパンツが問題視される背景には、体毛の見え方も大きいのかもしれない。

しかし飯沼さんによれば、結局その後、「明示的にフルレングスパンツをはくよう本人にあらためて人事部長からお願いがあった」という。

スネを出していることが問題なのか。スネ毛が見えることが問題なのか。それとも結局は、“誰が出しているのか”に行き着いてしまうのだろうか。

「当時強めのクレームを入れた男性も『例えば新卒の〇〇さん（おしゃれめの男性）があの丈だったら別に違和感ない、要するに誰がどう着るかであって、丈で一律にダメというわけではない』と言っており、やはり通常のビジネスカジュアルとして想像し得る服装から逸脱すればするほど『ファッションとして成立しているか』という厳しい目が向けられるのだと思います」

これは、ハーフパンツに限った話ではないだろう。ノーネクタイ、ポロシャツ、Tシャツ、スニーカー。どれもクールビズやビジネスカジュアルとして広がっているが、着こなしによっては清潔感があるようにも、だらしなくも見える。

「すね毛ハラスメント」が流行しない社会に

「たとえ制服があってもその着こなし方によってはだらしなく見えるのと同様に、認められた規定の範囲内であってもどうしても主観的な快・不快の判定はなされるのだろうと思います。

個人的には東京都の取り組みはポジティブに受け止めていますが、こういったハプニングを組織として受け止める覚悟があればいいなと思っています。服装規定にないことをお願いしにいく人事部長はさぞかし気まずかっただろうなと思いますので」

職場の服装をめぐる問題は、ルールだけでは解決しにくい。

「ハーフパンツ可」と明記したとしても、丈はどこまでならいいのか。スネ毛は見えてもいいのか。満員電車での通勤時はどうなのか。細かく考え始めると、線引きはどんどん難しくなる。

一方で、すべてを禁止してしまえば、クールビズの意味は薄れてしまう。猛暑のなか、従来のビジネス服装を守り続けることは、明らかに時代に合わなくなっている。

東京都の取り組みは、働き方や職場の服装を見直すうえで、ひとつの前向きな試みである。ただ同時に、服装の自由度が上がるほど、「清潔感」「他人の快・不快」という、曖昧な問題が浮き出てしまう。

この夏、「すね毛ハラスメント」「スネハラ」という言葉が流行しない社会を祈るばかりだ。

取材・文／集英社オンライン編集部