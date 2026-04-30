物流危機を救う切り札！関東〜関西500キロを走る「自動運転トラック」
4月18日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】物流危機を救う切り札！関東〜関西500キロを走る「自動運転トラック」
物流業界で深刻な問題となっているドライバー不足。このままでは将来、荷物が運べなく
なるとも指摘されている。
そんな未曾有の危機を打開しようと自動運転トラックの開発に挑んでいるのが、今回の開拓者、T2の熊部雅友CEOだ。カメラやセンサーなど数多くの装置を搭載したトラックは、高速道路での長距離輸送に特化。今年、関東〜関西およそ500キロの高速道路で、自動運転による走行にも成功した。
しかし、T2が目指しているのは、トラックそのものを売ることではない。独自開発した自動運転システムを活用した幹線輸送という新たな仕組みをつくり、日本の物流を支えるビジネスを構築しようとしている。
そして2027年度中には、人が乗らずに荷物を運ぶ「自動運転レベル4」の実現を目指す。物流業界に革命をもたらそう挑む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：T2 熊部雅友CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
次回は5月2日（土）は、「水上ドローンで挑む！日本の安全」を放送。
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【動画】物流危機を救う切り札！関東〜関西500キロを走る「自動運転トラック」
物流業界で深刻な問題となっているドライバー不足。このままでは将来、荷物が運べなく
なるとも指摘されている。
そんな未曾有の危機を打開しようと自動運転トラックの開発に挑んでいるのが、今回の開拓者、T2の熊部雅友CEOだ。カメラやセンサーなど数多くの装置を搭載したトラックは、高速道路での長距離輸送に特化。今年、関東〜関西およそ500キロの高速道路で、自動運転による走行にも成功した。
しかし、T2が目指しているのは、トラックそのものを売ることではない。独自開発した自動運転システムを活用した幹線輸送という新たな仕組みをつくり、日本の物流を支えるビジネスを構築しようとしている。
そして2027年度中には、人が乗らずに荷物を運ぶ「自動運転レベル4」の実現を目指す。物流業界に革命をもたらそう挑む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：T2 熊部雅友CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
次回は5月2日（土）は、「水上ドローンで挑む！日本の安全」を放送。