2027年に登場すると噂の「iPhone 18」。そのメモリの容量が向上する可能性が浮上しました。

アナリストのDan Nystedt氏によれば、iPhone 18は標準モデルとしては初めて、12GBのメモリを搭載する可能性があるとのこと。これは、iPhone 17 Pro／Maxのメモリ容量と同等で、標準モデルのiPhoneとしては異例のケースとなります。

また、アップルはiPhone 18に搭載される「A20」チップ向けに、TSMC初の2nmチップの生産ラインを確保したとも同氏は述べています。TSMCの2nmプロセスは3nmと比べて15%も性能が向上し、電力効率も低下しないと言われています。

iPhone 18のベースモデルが12GBのメモリに引き上げられる背景には、AI機能の「Apple Intelligence」の存在があります。6月8日のWWDCで発表予定のiOS 27では、拡張されたAI機能が導入される見込みです。デバイス上で動作するAIの処理はメモリを大量に消費するため、標準モデルのメモリ容量が従来のProモデルまで引き上げられるようです。

iPhone 18は秋の「iPhone 18 Pro」と同時には発売されず、「iPhone 18e」および「第2世代iPhone Air」とともに2027年初頭に登場する見込み。搭載メモリが12GBにまで増えるのなら、かなりお得なモデルになるかもしれません。

Source: MacRumors

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