野菜たっぷりカレーそぼろ弁当♪【材料】（お弁当 4人分）豚ひき肉 300gニンジン 1/4本玉ネギ 1/4個セロリ 30g<調味料>カレー粉 小さじ 2白ワイン(または料理酒) 小さじ 2ウスターソース 小さじ 2ケチャップ 小さじ 2みりん 大さじ 1塩コショウ 少々サラダ油 小さじ 1ご飯(炊きたて) 茶碗 4杯分【下準備】1、ニンジン、玉ネギ、セロリはみじん切りにする。お弁当箱に温かいごはんを広げて冷ます。【作り方】1、フライパンにサラダ油を熱して豚ひき肉を炒める。2、肉の色が変わったら、ニンジン、玉ネギ、セロリを加えて炒め合わせる。3、野菜がなじんで透明感が出てきたら＜調味料＞を加えて炒め合わせ、水分を飛ばして火を止める。強めの中火で野菜の水分をしっかり飛ばすとコクのある仕上がりになります。4、粗熱をとった（3）をごはんにのせる。