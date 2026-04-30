【脱マンネリ】毎日のお弁当が楽しみになる！簡単・時短・おしゃれが叶う主役級レシピ7選
毎日のお弁当、マンネリ化していませんか？ 今回は定番のカレーそぼろやレンジで作れるチキンライス、意外なフレンチトーストなど脱マンネリが叶うお弁当レシピ7選をご紹介します。
家族も自分も、蓋を開けるのが楽しみになるランチタイムを過ごしましょう！
【スパイシー！】野菜たっぷりカレーそぼろ弁当♪
お弁当の定番「3色そぼろ」をカレー味で大胆アレンジ！ ニンジン、玉ネギ、セロリと野菜をたっぷり刻み入れるので、栄養バランスもばっちりです。そぼろとスクランブルエッグは前日に作っておけば、朝は温めてごはんにのせるだけで完了。忙しい朝にうれしい時短と、家族が喜ぶおいしさを両立した欲張り弁当です。
■パパッと完成！ マンネリ解消のお弁当レシピ6選
甘辛いタレをたっぷりからめた厚揚げを、ドドンと豪快にのせたインパクト抜群のお弁当です。ボリューム満点なのに厚揚げなのでとてもヘルシー！ タレがしみたごはんがまた絶品で、おかずが少なくても満足感がありますよ。ピーマンの代わりに、冷蔵庫にあるシシトウやいんげんでアレンジするのもおすすめです。
春のお弁当には、菜の花のほろ苦さを活かした牛肉の炒め物をメインに。粒マスタードとしょうゆで味付けすることで、ごはんにもパンにも合う「和洋のマリアージュ」が楽しめます。副菜のニンジンサラダは前日に作っておくと、朝の時間を有効活用できるだけでなく、味がしっかり馴染んでよりおいしくなりますよ。
衣に青のりを混ぜた竜田揚げは、揚げている最中から磯の香りがふわっと広がって食欲をそそります。大人はもちろん、お子さんからも「これ入れて！」とリクエストが来そうな人気メニュー。エビの下処理や味つけ卵の準備を前日に済ませておけば、朝の調理が驚くほどスムーズに進みます。
みんなが大好きな「鮭弁」は、安定のおいしさですよね。コンニャクのピリ辛炒めやサツマイモの甘煮を作り置きしておけば、朝はメインの鮭を焼いて詰めるだけ。お弁当箱のサイズに合わせて、鮭を1切れ大胆にのせると、見た目も豪華で食べ応えもアップします。
意外と手間で敬遠しがちなチキンライスを、何とレンジで作るアイデアレシピです！ 具材を先に加熱してからごはんを混ぜることで、ムラなくしっとり仕上がります。鶏肉の代わりにウインナーやハム、ミックスベジタブルを使えばさらに手軽。急な「チキンライス食べたい！」というリクエストにも余裕で応えられますね。
「お弁当にフレンチトースト？」という意外性が、マンネリ打破にぴったり。アンチョビの塩気を効かせた、甘くない大人向けのフレンチトーストです。バゲットを浸している間にほかのおかずを用意すれば、ロスタイムなしで完成。塩気のあるメインと、デザートのリンゴグラッセという組み合わせが、ランチを格別にしてくれます。
■「ちょっとした工夫」で、お弁当作りはもっと楽しくなる！
毎日続くお弁当作りだからこそ、頑張りすぎない「前日準備」や「レンジ活用」が大切です。
味つけを少し変えてみたり、メインをお魚からお肉、ときにはパンにしてみたり。今回ご紹介した7つのアイデアを取り入れて、「脱マンネリお弁当」を作ってみてください。
おいしいお弁当があれば、午後からの仕事や家事も頑張れそうですね。
(ともみ)
家族も自分も、蓋を開けるのが楽しみになるランチタイムを過ごしましょう！
【スパイシー！】野菜たっぷりカレーそぼろ弁当♪
お弁当の定番「3色そぼろ」をカレー味で大胆アレンジ！ ニンジン、玉ネギ、セロリと野菜をたっぷり刻み入れるので、栄養バランスもばっちりです。そぼろとスクランブルエッグは前日に作っておけば、朝は温めてごはんにのせるだけで完了。忙しい朝にうれしい時短と、家族が喜ぶおいしさを両立した欲張り弁当です。
野菜たっぷりカレーそぼろ弁当♪
【材料】（お弁当 4人分）
豚ひき肉 300g
ニンジン 1/4本
玉ネギ 1/4個
セロリ 30g
<調味料>
カレー粉 小さじ 2
白ワイン(または料理酒) 小さじ 2
ウスターソース 小さじ 2
ケチャップ 小さじ 2
みりん 大さじ 1
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ 1
ご飯(炊きたて) 茶碗 4杯分
【下準備】
1、ニンジン、玉ネギ、セロリはみじん切りにする。
お弁当箱に温かいごはんを広げて冷ます。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱して豚ひき肉を炒める。
2、肉の色が変わったら、ニンジン、玉ネギ、セロリを加えて炒め合わせる。
3、野菜がなじんで透明感が出てきたら＜調味料＞を加えて炒め合わせ、水分を飛ばして火を止める。
強めの中火で野菜の水分をしっかり飛ばすとコクのある仕上がりになります。
4、粗熱をとった（3）をごはんにのせる。
【材料】（お弁当 4人分）
豚ひき肉 300g
ニンジン 1/4本
玉ネギ 1/4個
セロリ 30g
<調味料>
カレー粉 小さじ 2
白ワイン(または料理酒) 小さじ 2
ウスターソース 小さじ 2
ケチャップ 小さじ 2
みりん 大さじ 1
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ 1
ご飯(炊きたて) 茶碗 4杯分
【下準備】
1、ニンジン、玉ネギ、セロリはみじん切りにする。
お弁当箱に温かいごはんを広げて冷ます。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱して豚ひき肉を炒める。
2、肉の色が変わったら、ニンジン、玉ネギ、セロリを加えて炒め合わせる。
3、野菜がなじんで透明感が出てきたら＜調味料＞を加えて炒め合わせ、水分を飛ばして火を止める。
強めの中火で野菜の水分をしっかり飛ばすとコクのある仕上がりになります。
4、粗熱をとった（3）をごはんにのせる。
■パパッと完成！ マンネリ解消のお弁当レシピ6選
厚揚げの甜面醤絡め弁当
甘辛いタレをたっぷりからめた厚揚げを、ドドンと豪快にのせたインパクト抜群のお弁当です。ボリューム満点なのに厚揚げなのでとてもヘルシー！ タレがしみたごはんがまた絶品で、おかずが少なくても満足感がありますよ。ピーマンの代わりに、冷蔵庫にあるシシトウやいんげんでアレンジするのもおすすめです。
牛肉のお弁当
春のお弁当には、菜の花のほろ苦さを活かした牛肉の炒め物をメインに。粒マスタードとしょうゆで味付けすることで、ごはんにもパンにも合う「和洋のマリアージュ」が楽しめます。副菜のニンジンサラダは前日に作っておくと、朝の時間を有効活用できるだけでなく、味がしっかり馴染んでよりおいしくなりますよ。
鶏肉のお弁当
衣に青のりを混ぜた竜田揚げは、揚げている最中から磯の香りがふわっと広がって食欲をそそります。大人はもちろん、お子さんからも「これ入れて！」とリクエストが来そうな人気メニュー。エビの下処理や味つけ卵の準備を前日に済ませておけば、朝の調理が驚くほどスムーズに進みます。
お魚のお弁当
みんなが大好きな「鮭弁」は、安定のおいしさですよね。コンニャクのピリ辛炒めやサツマイモの甘煮を作り置きしておけば、朝はメインの鮭を焼いて詰めるだけ。お弁当箱のサイズに合わせて、鮭を1切れ大胆にのせると、見た目も豪華で食べ応えもアップします。
簡単チキンライス弁当
意外と手間で敬遠しがちなチキンライスを、何とレンジで作るアイデアレシピです！ 具材を先に加熱してからごはんを混ぜることで、ムラなくしっとり仕上がります。鶏肉の代わりにウインナーやハム、ミックスベジタブルを使えばさらに手軽。急な「チキンライス食べたい！」というリクエストにも余裕で応えられますね。
アンチョビフレンチトースト弁当
「お弁当にフレンチトースト？」という意外性が、マンネリ打破にぴったり。アンチョビの塩気を効かせた、甘くない大人向けのフレンチトーストです。バゲットを浸している間にほかのおかずを用意すれば、ロスタイムなしで完成。塩気のあるメインと、デザートのリンゴグラッセという組み合わせが、ランチを格別にしてくれます。
■「ちょっとした工夫」で、お弁当作りはもっと楽しくなる！
毎日続くお弁当作りだからこそ、頑張りすぎない「前日準備」や「レンジ活用」が大切です。
味つけを少し変えてみたり、メインをお魚からお肉、ときにはパンにしてみたり。今回ご紹介した7つのアイデアを取り入れて、「脱マンネリお弁当」を作ってみてください。
おいしいお弁当があれば、午後からの仕事や家事も頑張れそうですね。
(ともみ)