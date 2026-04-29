参加者「800年続く祭りを、あと1万年は続けようか」

【写真を見る】800年続く“奇祭”！？ふんどし男が池で泥まみれ 無病息災願う「鮒取り神事」 熊本県八代市

熊本県八代市鏡町。ふんどし姿の男たちが勢い良く池に飛び込んでいきます。

これは『鮒取神事（ふなとりしんじ）』という、800年以上の歴史がある祭りです。

泥だらけになった男たちがすることは…

五穀豊穣を願うこの祭りは、その昔、暴徒の鎮圧のため石川宿禰（いしかわのすくね）が九州に立ち寄った時、天気が悪く海の幸が手に入らなかったため、地元の若者たちが池で捕まえた鮒を献上したという故事に由来しています。

そのため、池に飛び込んだ男たちは鮒を捕まえ池の外に出します。

――魚取れてどうですか？

参加した子ども「うれしい、泥ついているけど」

鮒だけでなく、池の泥を投げ、場合によっては直接、泥を顔に塗ることもあります。

鮒や泥に触ると、その年は無病息災で過ごせるといわれています。

赤ちゃんも泥に触れて…。

保護者「病気にかからず元気いっぱいに育ってほしい」

男たちが池に飛び込んでから30分ほどで鮒取り神事のハイライトが終了。地域に愛される祭りが今年も無事に行われました。