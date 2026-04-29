

資料 キャッシュレス決済

香川県統計調査課は、総務省統計局が2025年12月に公表した2024年の全国家計構造調査をもとに、香川県の家計収支についてまとめました。

それによりますと、1世帯あたりの1カ月の平均消費支出は23万5332円で、2019年の前回調査より2.9％減りました。

消費の内訳を全国平均と比較すると、「教養娯楽（12.0％）」「外食を除く食料（24.3％）」などが上回っていて、「教育（1.9％）」「交際費（2.2％）」などが下回っています。

単身世帯の消費支出は男性が13万5597円、女性が13万9860円で、女性が4263円多くなっています。

また、購入形態を割合でみると、「現金」が63.0％なのに対して、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済が37.0％となっており、広島（36.7％）、岡山（31.9％）などを上回って中四国で最も高くなっています。

店舗別で最も高いのはスーパーにおけるキャッシュレス決済（53.0％）で、全国平均（48.8％）を上回りました。

全国家計構造調査は1959年から5年ごとに実施していて、全国から約9万世帯を無作為抽出して2024年10月と11月の消費状況を尋ねました。