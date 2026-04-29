東京VのMF熊取谷一星が鮮やかなゴール

スーパーゴールが失いかけた流れを引き戻した。

4月29日、J1百年構想リーグ第13節で首位の鹿島アントラーズをホームに迎えた東京ヴェルディは、前半19分に先制点を許す苦しい試合展開となる。それでも直近3試合無失点だった鹿島から、MF熊取谷一星が鮮やかなゴールを決めた。

鹿島のDF安西幸輝のボールコントロールが乱れると、「守備をしている時に一瞬、（GKの位置が）見えた」という熊取谷が、ゴールから30メートルはあろう位置から正確にコントロールされたシュートをゴールに送り込んだ。

日本代表GK早川友基も守りようがないスーパーゴールだった。城福浩監督も「あれも良い守備からなんです。前線の守備だけじゃなく、コンパクトに保ちながら誘導して、逆サイドが縦ずれ、横ずれして、相手のアンカーを潰しに行く。これが機能したからあそこにこぼれてきたと思う。彼はキックに自信があるので、良いところにこぼれたボールを迷わず打ったのだと思いますが、GKの状況もよく見ていたと思います」と、チームとして守備がハマったなかで、熊取谷の個の力が生きたゴールに好感触を口にした。

決めた熊取谷は、距離のある位置からの芸術的なゴールについて、これまで決めた記憶は「あまりない」と言いつつも、「良い守備の立ち位置からこぼれてきたので、冷静に打つことができて良かったと思います。良い感じに力が抜けたのと、キックは自分の武器なので、それが出せて良かった」と、監督の予想通りに振り返った。

第5節で鹿島と対戦した際には、0-2というスコア以上の完敗を喫していたが、約1か月半ぶりの対戦で、チームはまったく違う姿勢を見せた。「アウェーの時は自分たちの良さを全然出せなかったのがあったと思うので、そこを鹿島さん相手にどう出すか突き詰めた結果だと思います」と、熊取谷はスタートからチームが機能した理由を口にした。

東京Vは攻撃にアクセントを付けられるMF山見大登がトレーニング中の負傷で長期離脱することが確実視されている。そのなかでアタッカーの熊取谷が結果を出せたことは、チームにとっても不安を払拭する材料になるはずだ。熊取谷は「結果を出せたことは良かったですが、山見くんもそうですが、今日の試合では（吉田）泰授くんもケガをしてしまったので。そういう人たちの思いとかも力に変えて、日々やっていくのが本当に大事だと思う。サッカーができるありがたみをちゃんと表現していきたい」と、ピッチを離れている仲間の分も活躍することを誓った。（河合 拓 / Taku Kawai）