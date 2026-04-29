フォルクスワーゲン ジャパンは、GTI誕生50周年を記念した特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を6月13日に愛知県豊橋市で開催すると発表した。GTIオーナーやファンに向けた体験型イベントとなる。

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会場はフォルクスワーゲン グループ ジャパン豊橋本社で、開催時間は10時から15時まで。参加は事前応募の抽選制で、フォルクスワーゲン車での来場が条件となる。

■GTI50年の節目 GTIは1976年に初代「Golf GTI」として誕生した。日常性と走行性能を両立した「ホットハッチ」の原点として知られる。

その思想は「Polo」や「up!」などへ継承され、ブランドのスポーツモデルを象徴する存在として進化してきた。

■イベント内容 当日はオーナーによる車両展示や歴代GTIの特別展示を実施する。フォルクスワーゲンのフルラインアップも展示される。

さらに専属トレーナー同乗による試乗体験やステージ企画、限定グッズ販売など多彩なコンテンツを用意する。

■施設公開と品質訴求 通常非公開の専用ふ頭やテクニカルサービスセンター、パーツデポを特別公開する。車両の入荷から出荷、部品供給までの流れを紹介する。

納車前点検や品質管理体制も公開し、同社の品質への取り組みを体感できる機会とする。

■市場背景 自動車業界では電動化が進む一方、ブランド価値やファンコミュニティの重要性が高まっている。

今回のような体験型イベントは、顧客との接点強化とブランドロイヤルティ向上を狙う動きといえる。