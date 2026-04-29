グラビア話題の井口裕香 ジムでお尻鍛える！オフショット投稿「プリッと！パーンと！」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のＸを更新。3rd写真集が7月11日に発売されることを記念して、ジムでトレーニングしている時のオフショットを投稿した。
【写真】デカすぎるお尻！トレーニング中の井口裕香
写真を4枚投稿したＸでは「また紙面で写真集が出せるなんて夢のようです コツコツトレーニングして2nd写真集の頃よりも更にお尻プリッと！パーンと！ブリリ〜ンと！育てました」と報告。
続けて「37歳でも（発売日には38歳）（わぁ）まだまだ新しいことに挑戦できる！人生のたのしさを老若男女問わず皆様に伝えられたら嬉しいです」と伝えた。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
【写真】デカすぎるお尻！トレーニング中の井口裕香
写真を4枚投稿したＸでは「また紙面で写真集が出せるなんて夢のようです コツコツトレーニングして2nd写真集の頃よりも更にお尻プリッと！パーンと！ブリリ〜ンと！育てました」と報告。
続けて「37歳でも（発売日には38歳）（わぁ）まだまだ新しいことに挑戦できる！人生のたのしさを老若男女問わず皆様に伝えられたら嬉しいです」と伝えた。