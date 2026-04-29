セルティックスのブラッド・スティーブンズが直近3季で2度目の最優秀エグゼクティブ賞

4月29日（現地時間28日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀エグゼクティブ賞に、ボストン・セルティックスのブラッド・スティーブンズが選ばれたことを発表した。

スティーブンズは、2023－24シーズンに続いて2度目の受賞。1972－73シーズンに創設されたこのアウォードへ、複数回選ばれた12人目のエグゼクティブとなった。

2013－14から2020－21までの8シーズン、セルティックスで指揮を執ったスティーブンズは、2021－22シーズンからフロント入り。今シーズンのセルティックスは、イースタン・カンファレンス2位の56勝26敗でレギュラーシーズンを終え、現在リーグ最長となる12シーズン連続でプレーオフ出場を飾っている。

スティーブンズがフロント入り後、セルティックスは5シーズン続けてイースト2位以内に入っていて、2023－24シーズンにフランチャイズ史上18度目のNBAチャンピオンに輝いた。

今シーズンの最優秀エグゼクティブ賞の投票結果は下記のとおり。1位票は5ポイント、2位票は3ポイント、3位票は1ポイントが、それぞれ加算される。



※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数

◆■2025－26シーズン 最優秀エグゼクティブ賞 投票結果

１位 ブラッド・スティーブンズ（セルティックス）：69ポイント（11）



２位 オンシ・サレー（ホークス）：41ポイント（1）



３位 トラジャン・ラングドン（ピストンズ）：40ポイント（6）



４位 ジェフ・ピーターソン（ホーネッツ）：37ポイント（5）



５位 サム・プレスティ（サンダー）：25ポイント（3）



６位 ブライアン・ライト（スパーズ）：17ポイント（2）



７位 ラファエル・ストーン（ロケッツ）：7ポイント



８位 ブライアン・グレゴリー（サンズ）：6ポイント



９位 コービー・アルトマン（キャバリアーズ）：4ポイント



ー位 ジョシュ・クロンキ（ナゲッツ）：4ポイント



11位 ザック・クライマン（グリズリーズ）：1ポイント



ー位 ロブ・ペリンカ（レイカーズ）：1ポイント