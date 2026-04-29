成功したのは大谷翔平ら一握り――「スポーツ界の闇」に切り込んだ小林信也氏が「スポーツはやらないほうがいい」と訴える理由

かつて日本中に衝撃を与えた"スポーツ界のパワハラ問題"。選手らから告発され、失脚した指導者は少なくない。しかし、スポーツライターの小林信也氏が取材を続けると、その背後には"パワハラ問題"では片づけられない深い闇が広がっていた。

前編記事『あのボクシング・山根明会長はなぜ失脚したのか…スポーツライター・小林信也氏が指摘するスポーツ界パワハラ問題の"闇"』に引き続き聞いた。

監督の思い通りにプレーをさせる

作家・スポーツライターの小林信也氏の新刊『謀られたドンと女帝 スポーツ界の深い闇』（さくら舎）では、かつて日本中から注目された“スポーツ界のパワハラ問題”のその後に迫った作品だ。

小林氏は「本当にただの加害者だったのだろうか」という疑念を元に取材を続けていた。本書では日本ボクシング連盟の故・山根明元会長、女子体操指導者の故・塚原千惠子元強化本部長、レスリング指導者の栄和人志学館大学元監督、日本テコンドー連盟の金原昇元会長らに取材。いずれも選手や関係者から告発され、パワハラ問題の加害者として失脚した指導者たちだ。

取材を続けるうちに見えてきたのは日本のスポーツ界にはびこる“闇”そのものだった。

――彼らが加害者として報じられる以前、スポーツ界でのパワハラはこれまで日常的に行われてきました。

私自身も高校まで野球をやっていました。ただ、所属チームでの体罰はそれほどでもありませんでした。しかし、うちのチームの場合、精神的な束縛が強かった。私はピッチャーでしたが、「次にこれを投げて、こうしたい」と自分で考えるスタイルで野球をすることが楽しかった。でも監督は自身の思い通りにプレーをさせたがる。

そして選手に対し、「なんでそんな球投げるんだ！」「そんな球を投げるから打たれるんだ！」と叱責する。

本来、子どもたちは遊びの中でスポーツの楽しさを知り、競技を続けていくものです。私の場合は、一人で壁にボールをぶつける”野球ごっこ”が、野球の楽しさにつながりました。当時の私にとって、監督のそうした言動が野球の楽しさを否定するものとなってしまいました。

日本のスポーツ界にある問題は体罰ばかりではありません。こうした精神的な抑圧もあります。選手個人のイマジネーションを育て、自由に羽ばたかせるような指導をする方はまだまだ少ないのです。

成功できなければ保証はない

――小林さんが取り上げた皆さんはその競技のトップ、つまり権力者でもあります。そもそも「選手を勝たせたい」という思いは持っていたのでしょうか。

形こそ異なりますが、本書で取り上げた方々は、「勝たせたい」という思いを強く抱いていました。自身も競技者だった方、競技者ではないけれど、教育者としてスポーツを推進する立場として情熱を抱いていた方。

指導の厳しさは競技のレベルで異なります。オリンピックで金メダルを目指す選手、あるいは命の危険が伴うより危険なプロスポーツの場合、あえて厳しいことを言わなければならない。そうした選手と一般のスポーツは状況が異なるので、分けて考えなければなりません。

私の願いは、「指導とパワハラの線引きの基準をみんなで共有すること」なんです。

そして、こうしたスポーツ界の問題は「スポーツはやらないほうがいい。スポーツは意味がない」ことを示していると考えます。

心と体を壊して、妙な権力争いが生じて、悪を追い出したと思ったら別の悪が生まれる。選手ばかりではなく、家族までが被害者になるような事態は日常茶飯事です。成功者は一部のオリンピック選手やMLBの大谷翔平選手らほんの一握りのプレーヤーだけ。成功できなかった多くの選手には何の保証もありません。パワハラばかりではなく、多くの問題が蔓延っているのが今の日本のスポーツ界です。今後、非常に退廃的なものになっていくでしょうし、むしろスポーツはやらないほうがいい。

「勝てば儲かる。儲かればいい」という思考

――スポーツで厳しい指導を受けることで、精神的な耐性が付き、「社会に出たときにも頑張ることができる」という考え方もあります。

僕もそう言われて育ちましたから、ご指摘の意味はわかります。でも、それって、「世の中は理不尽だから」という前提ですよね。私は、健全なスポーツの浸透によって、社会から理不尽さもなくなっていけばいいなと願っています。

スポーツの場合、日本にはきちんとしたスポーツメディアがないことも一つの要因です。スポーツジャーナリズムが育っていないことが問題の根底にある。

ですから、子どもたちに「スポーツをやれ」と薦めること自体、おかしなことだと思っています。スポーツという文化は本来、子どもや選手の尻を叩いてやらせていくものではありません。自分のスキルを磨き、ライバルと切磋琢磨して能力を高め、相手選手やライバルなど、他者に敬意を示す。一番大切なのは、「競技が好きだ」という感情でプレーすることです。

その一方で、勝てる指導者の中には生徒たちにのびのびとプレーさせながら、能力を伸ばすことに長けた方もいます。ただ、問題は”勝利至上主義””商業主義”になっている指導者が大多数なことです。

また、メディアやスポンサーは、活躍する選手たちを起用して商売をします。「勝てば儲かる。儲かればいい。数字が取れればいい」という仕組みです。

これは甲子園やインターハイなど高校スポーツもそうです。選手自身が競技を楽しみ、観客を楽しませることを目的にしているのではなく、生徒たちにムチを打ってでも、強い選手を作り、お金が儲かる仕組みを作り出そうとしているのです。

大会でいい成績を収めれば、学校への入学希望者が増えます。そうして偏差値の高い子が入学して、学校のレベル上がれば、さらにいい生徒が集まる。こうしたビジネス的な循環を学校側が見越しているのです。

本来、スポーツの楽しみ方にはさまざまなバリエーションがあるはずです。なのに、現状ではスポーツとビジネスが深く関わってしまっている。一概には悪いとは言えませんが、そのパターンにハマり、悪い影響を受けてしまうことが問題です。

おまけにこれまでは「勝ち」にこだわるあまり、指導者のパワハラを告発しない流れが一般的だった。しかし、時代は変わりつつある。

後編記事『師弟愛から一転して「悪者」に…日本中を震撼させた「伊調馨選手のパワハラ告発」…高圧的な指導体制を変えられない指導者たちの「成功体験」』では、その現状についてさらに聞いた。

【つづきを読む】師弟愛から一転して「悪者」に…日本中を震撼させた「伊調馨選手のパワハラ告発」…高圧的な指導体制を変えられない指導者たちの「成功体験」