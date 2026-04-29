連覇かかる岩井千怜は実力者2人と同組に 岩井明愛はN・コルダらとの超注目組入り 米女子メキシコ大会組み合わせ
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇28日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞今週の米女子ツアーはメキシコが舞台の大会が30日（木）に開幕する。28日には予選ラウンドの組み合わせも発表された。
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昨年ここで米ツアー初優勝をつかんだ岩井千怜は、米ツアー通算2勝のリン・グラント（スウェーデン）、同3勝のカルロタ・シガンダ（スペイン）と2日間回る。連覇へ向けた戦いの初日は、日本時間午後9時36分にスタートする。岩井明愛は、先週の「シェブロン選手権」覇者のネリー・コルダ（米国）、地元メキシコ勢のガビー・ロペスとの注目組に入った。初日は同5月1日午前2時36分にプレーを開始する。今大会後には、1年間の出場権が約束されていない選手たちのポイントランキングに応じて、開幕時点の優先出場順位の入れ替えを行う『リシャッフル』が実施される。その対象のひとり、渋野日向子は、ケイト・スミス・ストロー（米国）、イン・シアオウェン（中国）とのプレーが決まった。初日は同午前3時24分にコースに飛び出していく。同じくリシャッフルにかかわる西村優菜はジェシカ・ポーバスニック（米国）、カロライナ・ロペスチャカラ（スペイン）と、櫻井心那はガブリエラ・ラッフルズ（オーストラリア）、ブルック・マシューズ（米国）と同組になった。日本勢は9人が出場。この他、勝みなみ、吉田優利、笹生優花、原英莉花がエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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