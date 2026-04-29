¤À¤«¤é»öÌ³¿¦°ì¶Ú¤Î50Âå½÷À¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡Ä³ØÎò¤ÈÇ¯Îð¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬¤³¤ì¤«¤é¾¡¤Á»Ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®½ÐæÆ¡ØÃ¯¤â¤¬À®Ä¹¤·³èÌö¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¤·¤¯¤ß¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¤·¤¤¡ÖÁÈ¿¥OS¡×¤¬¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¡ÖºÎÍÑÆñ¡×¡ÖÎ¥¿¦Î¨¾å¾º¡×¡ÖÁÈ¿¥¤Î¹ÅÄ¾²½¡×¡Ä¡Ä½¾Íè¤ÎÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤Ï»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«HRÈ¯¤Ç¡¢¿Í»ö¡¦¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤Ä¬Î®¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¹¥¥ë¥Ù¡¼¥¹ÁÈ¿¥¡ÊSkills-based Organization¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ú´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡Û¤È¡Ú¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡Û¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¡¢¡Ö4¤Ä¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ò¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÁ°²óµ»ö¡Ê¡Ö¾å»Ê¤Î´ª¤Ç¹Ô¤¦"Å¬ºàÅ¬½ê"¤è¤ê¸ú²ÌÅª¡ÄAI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë"ÇÛÃÖ"¤¬À®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¥ï¥±¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é2¤Ä¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÁÈ¿¥OS¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ëµ¯¤³¤ë2¤Ä¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¿Í»ö¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¥ë¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊÊÐ¸«¤ä»×¤¤¹þ¤ß¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ï¡û¡ûÂç³Ø½Ð¿È¤À¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¤Ï¤º¤À¡×
¡ÖÈà½÷¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï±Ä¶È°ì¶Ú¤À¤«¤é¡¢´ë²è¤Î»Å»ö¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤µ¤é¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³ØÎò¡¢Ç¯Îð¡¢²áµî¤Î¿¦Ì³·ÐÎò¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·Ð¸³¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Öº£¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¡×¤ä¡Ö¾Íè¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
¥¹¥¥ë¥Ù¡¼¥¹ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤òÂÇÇË¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤ò¡Ö²Ä»ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö±Ä¶ÈÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Äó°Æ½ñºîÀ®¥¹¥¥ë¡×¡Ö¿·µ¬¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¥¹¥¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷Ìó12Ëü¿ÍÄ¶¡Ê¡ö¡Ë¤Î¥¹¥¥ë¾ðÊó¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÉÙ»ÎÄÌ OneFujitsu¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿Í»ö¶ÈÌ³²þ³×¡×
¼Ò°÷¤Ï¼«¿È¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤äÊÝÍ»ñ³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î±£¤ì¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò°÷¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤È¡¢¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡Ê¥¹¥¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¡Ë¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤Î»Å»ö¤ÏÆÀ°Õ¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥¥ë¤¬¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤À¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£50Âå»öÌ³¿¦¤¬DX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÆÃÄêÉôÌç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥¥ë¤ÎÃª²·¤·¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¡¢»öÌ³¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿50Âå¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÅö½é¡¢¡Ö»ä¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¾¯¤·¼«¿®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÃúÇ«¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Èà½÷¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î»¨ÍÑ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤²ÁÃÍ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬¶¯°ú¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Ã»Ç¼´ü¤Î°Æ·ï¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¼¨¤¹¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤ò¤Ê¤À¤á¤Ä¤Ä¡¢²áµî¤ÎÎà»÷°Æ·ï¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÍî¤È¤·½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÈÅÁ½ñÈ·¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÍø³²Ä´À°¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥ê¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÂÐÎ©²ò¾Ã¡Ë¡×¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë½ñ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÉô½ð¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Èà½÷¤ÏÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤ÏÁ´¼ÒÅª¤Ê¶ÈÌ³²þ³×¡ÊDX¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿ÊÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î¡ÖËÝÌõ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ë¤Î²Ä»ë²½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿À°È÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
º£¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡ÊReskilling¡§¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¡Ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡Ë¤Î¡ØThe Future of Jobs Report 2023¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¡Ê2023-2027Ç¯¡Ë¤Ë¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¤Î44¡ó¤¬¡ÈÊÑÍÆ¡Êdisrupted¡Ë¡É¤¹¤ë¤È¸ÛÍÑ¼ç¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö¡Ë¡£
¡öWorld Economic Forum, ¡ÈThe Future of Jobs Report¡É
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤«³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾Ç¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëe¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¼õ¹Ö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä²ñ¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Ø½¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ë¥Ù¡¼¥¹ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê²ò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢²ñ¼Ò¤¬¾Íè¤ÎÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤É¤ì¤À¤±É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÊÌ¤Íè¤Î¥¹¥¥ë¼ûÍ×¡Ë¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸½ºß¤ÎÊÝÍ¥¹¥¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥¹¥¥ë¶¡µë¡Ë¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢º£¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥´¡¼¥ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ò°÷¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÕÍßÅª¤Ë³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì´¶¡×¤«¤é¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¡×¤Ø
²ñ¼Ò¤¬¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ä¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢¼çÂÎÅª¤ËÇ½ÎÏ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼«Î§Åª¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¼«Ê¬¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êý¸þÀ¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ë¥Ù¡¼¥¹ÁÈ¿¥¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÊÝÍ¥¹¥¥ë¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Ï¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ä¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×·ï¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤¢¤Î»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¥ë¥Ù¡¼¥¹ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì´¶¡×¤òÊ§¿¡¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¾Íè·¿É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î¸Â³¦¤È¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤Î·çÇ¡
¿Í»öÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âº¬¿¼¤¤¤Î¤¬¡ÖÉ¾²Á¤È½è¶ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤Ø¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
ÉÔ¸øÊ¿´¶¤äÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÎ¥¿¦¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ë¥Ù¡¼¥¹ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤È¤¤¤¦Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤´ð½à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¸øÀµ¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÉ¾²Á¡¦½è¶ø¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢½¾Íè¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¤ÎÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö½¾¶È°÷54¡ó¤¬¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ËÉÔËþ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬É¾²Á¤Î´ð½à¤ä¥×¥í¥»¥¹¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö¡Ë¡£
¡öBOXIL¡Ö¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤È¿Í»öÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëËþÂÅÙÄ´ºº¡×
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¤Î²ÝÂê¡§´ð½à¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ÈÂ°¿Í²½
¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¨Ä´À¡×¤ä¡ÖÀÑ¶ËÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¾ð°ÕÉ¾²Á¡ÊÂÖÅÙ¤ä°ÕÍß¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¡Ë¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´ð½à¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢É¾²Á¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾å»Ê¤Î¼ç´Ñ¤äÁêÀ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢É¾²Á¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÃê¾ÝÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤É¤¦²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥ç¥Ö·¿¤Î²ÝÂê¡§Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¼çµÁ¤È¹ÅÄ¾À
°ìÊý¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¤Ç¤Ï¡¢¿¦Ì³µ½Ò½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤ÎÃ£À®ÅÙ¤ÇÉ¾²Á¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´ð½à¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê¡ÖÀ®²Ì¼çµÁ¡×¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ç¥Ö·¿¡áÀ®²Ì¼çµÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¦Ì³¤òËèÇ¯¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦À¼Á¾å¡¢À®²ÌÌÜÉ¸¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃ»´üÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤Ð¤«¤ê¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¡Ê¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤Î³Ø½¬¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü½é¤ËÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤¬´üÃæ¤Ë°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÅÄ¾Åª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ¹çÍý¤ÊÉ¾²Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Ê´ð½à¤Ë¤è¤ëÆ©ÌÀÀ
¥¹¥¥ë¥Ù¡¼¥¹ÁÈ¿¥¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÎ¾¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸°¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤ÇÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤´ð½à¤ò¡¢É¾²Á¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥¹¥¥ë¤Î¡ÖÈ¯´ø¡×ÅÙ¹ç¤¤¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë
ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤É¤ì¤À¤±È¯´ø¤·¡¢À®²Ì¤Ë繫¤²¤¿¤«¡£
¢¥¹¥¥ë¤Î¡Ö½¬ÆÀ¡×ÅÙ¹ç¤¤¡ÊÀ®Ä¹¡Ë
¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¤É¤ì¤À¤±½¬ÆÀ¤·¡¢Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐIBM¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤ò¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃæ³Ë¤ËÃÖ¤¡¢¼Ò°÷¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ä¤½¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¾²Á¡¦Êó½·¤ò·èÄê¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¤Î¥¹¥¥ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤òÂ¥¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö¡Ë¡£
¡öMIT work OF THE FUTURE ¡ÈThe Learning System at IBM: A Case Study¡É
¢£¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¾²Á¤¬¸øÊ¿¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢É¾²Á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¤ï¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¥¹¥¥ë¤ò¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¤«¡×¡Ö¤½¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¡¢¡Ö¼çÂÎÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄó°Æ½ñºîÀ®¥¹¥¥ë¤ò¥ì¥Ù¥ë3¤«¤é¥ì¥Ù¥ë4¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡û¡û¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤è¤¦¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Íè´ü¤Ï¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÇÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É¾²Á´ð½à¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬Æ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨·ë²Ì¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼Ò°÷¤ÏÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÊú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤¬ÌÀÇò¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
----------
¾®½Ð æÆ¡Ê¤³¤¤¤Ç¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë
¥°¥í¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î14Ç¯´Ö¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤é´±¸øÄ£¡¢¼«¼£ÂÎ¤Þ¤Ç¡¢¤Î¤Ù120¼Ò¡ÊÃÄÂÎ¡Ë500Ëü¿Í¤Î¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡È¿Í»öÀïÎ¬¤Î¥×¥í¡É¡£ÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¸å¤â¡¢Âç¼êÅÅÎÏ¡¦À½Ìô¡¦ÁÇºà¶È¤ä¶âÍ»¶ÈÅù¤Ë¤Æ¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥²þ³×¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¡¦È¼Áö»Ù±ç¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦IPA¤Ø¤Î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ëÉ¸½àºöÄê¤Î»Ù±ç·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¿Íºà¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°Ê¬Ìî¤ËÆÃ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
----------
¡Ê¥°¥í¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®½Ð æÆ¡Ë