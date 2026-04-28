　28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比780円安の5万9240円と急落。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては677.46円安。出来高は7316枚となっている。

　TOPIX先物期近は3748ポイントと前日比30ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.19ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59240　　　　　-780　　　　7316
日経225mini 　　　　　　 59235　　　　　-785　　　125920
TOPIX先物 　　　　　　　　3748　　　　　 -30　　　　7610
JPX日経400先物　　　　　 34090　　　　　-390　　　　 179
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-7　　　　 422
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース