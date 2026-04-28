日経225先物：28日22時＝780円安、5万9240円
28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比780円安の5万9240円と急落。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては677.46円安。出来高は7316枚となっている。
TOPIX先物期近は3748ポイントと前日比30ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.19ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59240 -780 7316
日経225mini 59235 -785 125920
TOPIX先物 3748 -30 7610
JPX日経400先物 34090 -390 179
グロース指数先物 750 -7 422
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3748ポイントと前日比30ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.19ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59240 -780 7316
日経225mini 59235 -785 125920
TOPIX先物 3748 -30 7610
JPX日経400先物 34090 -390 179
グロース指数先物 750 -7 422
東証REIT指数先物 売買不成立
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