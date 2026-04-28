28日(火)日中は汗ばむ陽気でしたが、今夜から29日(水)にかけて各地に雨雲がかかりそうです。



◆今後の天気の移り変わり

28日(火)夜9時は雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。とくに下越と佐渡ではカミナリを伴って雨脚が強まるところがありそうです。



時間を進め、夜間そして29日(水)朝にかけても下越と佐渡を中心に雨が降りやすいでしょう。その後も、全県的に不安定な空模様が続いて、昼過ぎにかけて急な雨に注意が必要です。



天気が回復するのは夜になってからとなるでしょう。そして、29日(水)はまた空気がヒンヤリしそうです。



◆29日(水)の予想最高気温

予想最高気温は14℃前後までしか上がらないでしょう。今日と比べると8℃前後低くなるところが多く、日中でも上着が必要になりそうです。また寒暖差が激しい気温となるため、体調管理に注意をしましょう。



そして、29日(水)からGWという方もいるのではないでしょうか。



◆気になる連休中の天気(10日間予報)

GW前半は、低気圧や前線の影響でスッキリしない天気の日が多くなりそうです。曇りマークの3日(日)～5日(火)も雨予報に変わる日がありそうです。



お出かけ予定の方は、こまめに天気予報をチェックしましょう。