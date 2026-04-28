リビングでワンプロをしていたシーズーさんと旦那さん。やけに静かになったなと覗いてみたら…思った以上に『本当の親子のような光景』が話題になっています。

思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの微笑ましく愛おしい光景は記事執筆時点で7.6万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：大はしゃぎしていた夫と犬→『急に静かになったな』と思い、覗いてみた結果…完全に燃え尽きた『表情』】

ワンプロ中の夫と犬→『やけに静かになったな』と覗いてみた結果…

Xアカウント『@homare_goron』に投稿されたのは、シーズー「ほまれ」くんとパパさんのお姿。

この日も、ふたり仲良くワンプロを繰り広げていたというおふたり。その楽しそうな声を別室にて耳にしていたというママさんですが、ふと『やけに静かだな』と感じたのだそう。

まるで『本当の親子のような光景』に絶賛

ワンプロは終了したのか…と、何気なくリビングを覗き込んでみると、そこには思った以上に尊い光景が繰り広げられていたのだといいます。

フードの紐をこれ以上無い程に絞り込んでお顔を隠し、床に倒れ込んでいるパパさん。そしてその腕に虚無状態でもたれかかるほまれくん…。

どうやら、ワンプロで互いの体力を燃やし尽くしてしまった模様。そのお姿は、完全に遊び疲れた親子そのもので、ママさんもシャッターを切らずにはいられなかったようです。

控えめな性格で、ワンコのお友だちとワンプロで盛り上がるようなことはあまり得意ではないというほまれくんにとってパパさんは唯一無二の大切なライバルであり戦友でもあるのか、ついつい盛り上がってしまうのかもしれませんね。

ほまれくんとパパさんが見せた微笑ましい光景は、ママさんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「あしたのジョー…？」「ほまさんの寝姿かわいい」などのコメントが寄せられています。

アンニュイな表情が魅力的な男の子

ほまれくんは、表情が豊かすぎる甘えん坊でユーモア溢れる男の子。

言葉を交わさずとも、気持ちを上手に伝えられるところもたくさんある魅力のひとつでありながら、ミステリアスさを秘めるアンニュイな表情の虜になってしまう人も数知れず。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすほまれくんの日常は日々多くのユーザーにシーズーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@homare_goron」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。