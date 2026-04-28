お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が体調不良により休養することが28日、所属事務所「ホリプロコム」の公式サイトで発表され、心配の声が広がっている。

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公式サイトでは、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」として、状況について、「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明しているが、詳しい病名などについては明かされていない。

日村は先週も、24日深夜放送の「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（TBSラジオ）を前週に引き続き欠席し、相方の設楽統（53）は「体調不良。そんなたいしたことじゃないんだけど、熱が出ちゃって…」と説明していた。

バナナマンは現在、「バナナサンド」ほか、コンビ・個人合わせて10本以上のテレビのレギュラー番組を抱えている人気者。特に相方の設楽は、「ノンストップ！」などの帯番組に出演している関係か、ニホンモニターの「2025年番組出演本数ランキング」では、553番組で関東で1位を獲得している。日村も設楽には及ばないものの353番組で、16位にランクインする超売れっ子だ。

お笑い研究家の鈴木旭氏はこう語る。

「体調不良ということですが、日村さんは、肥満体型で、血圧やコレステロール値が高いことをバラエティー番組でもたびたびネタにしていましたからね。さらに、ただでさえ売れっ子で多忙なうえに、『せっかくグルメ』『ひむバス』『ウォーキングのひむ太郎』と、日村さんは、ロケ番組が多いんですよ。ロケで地元の人との楽しい交流を見せてくれる一方、ロケ番組は地方だったり、拘束時間も長かったりで大変です。かなり無理をされていたとしたら、ここで一旦、じっくり休養して、また元気な姿を見せてほしいと思います」

人気者の突然の休養にネット上でも、心配の声と同時に「ゆっくり休んでまた復活してほしい」との多数のエールが送られている。

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