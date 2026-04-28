◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第４節２回戦 近大３―１京大（２８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

近大が京大に連勝。勝ち点を２として関大に並んだ。先発した左腕・増田壮（３年＝履正社）は９回２死まで１失点の好投で今季初勝利を挙げた。

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「ようやく勝ち点２になりましたね」。光元一洋監督は安堵（あんど）の表情を浮かべた。開幕から３カード目。第１節の関大戦は１勝１敗１分となり、決着つかずに予備日での開催となったが、立命大に２勝１敗、京大に２勝を挙げた。

先発の増田が安定感抜群のピッチングをみせた。３回に１点を失うが、９回２死まで３安打１失点にまとめた。「どんどんストライクを先行することを心がけました」と振り返った。リーグ戦ではプロ注目の右腕・宮原廉（４年＝崇徳）とともに先発を任されるも３戦で未勝利だったが、うれしい今季初白星。指揮官も「（増田が）久々に長いイニングを投げてくれた」と収穫を口にした。

それでも増田は納得していない。「完璧ではなかった。修正しなければいけないところがある」と険しい表情。「ピッチャーをやっている以上、点を取られないでいたい。（今日は）１点ですけれど、もっとこだわっていきたい」と気を引き締めた。

第１節、関大戦の４回戦は２３日に予定されたが、雨天順延で、５月１３日に組み込まれた。第６節の同大戦（５月９、１０日）、第７節の関学大戦（同１６、１７日）の間に入り、１０日で最大７戦を行う可能性も出てきた。増田は「誰が出ても勝てるのが近大のいいところ。（自分は）先発して試合を作るのが役割なのでしっかり準備をしたい」とエース宮原とともにフル回転を誓った。