3試合ぶり12号は5点差をひっくり返す逆転アーチに

【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に12号3ランを放ち逆転勝利に貢献した。試合後のインタビューで、村上は「逆転する雰囲気だった。なんとか打線でカバーしたいと思っていた」と会心の一撃を振り返った。

3試合ぶりの一発は、試合を決めるアーチとなった。7回無死二、三塁、村上は左腕ポメランツの149キロを捉えて右中間席へ逆転3ラン。打球速度95.8マイル（約154.2キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度48度の高弾道弾に、シカゴファンは“MVPコール”を届けた。

1番ベニンテンディが適時二塁打を放ち、1点差まで追い上げて迎えた打席だった。村上は「ラクな場面で回してくれた。なんとか外野までという思いで打席に入りました」と、チームメートに感謝。打線の勢いが引き寄せた一発となった。

この逆転3ランで、本塁打数で並んでいたヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜き、両リーグ1位に浮上。球団の月間本塁打数（3月〜4月）も歴代最多を記録した。

シーズンに換算すると67発ペースとなり、メジャー1年目からアーチを量産している。ただ、村上が見据えるのは目の前の勝利だ。「（投手と野手は）、持ちつ持たれつなので、カバーしあいながら勝ちを積み上げていきたい」と力強い言葉を届けた。

シカゴを襲った嵐と大雨の影響で、約3時間遅れて始まった試合だったが、村上は4打数2安打3打点の活躍。深夜の12号3ランは、チームの3連敗を阻止する一発となった。（Full-Count編集部）