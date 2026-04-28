ハセガワ、プラモデル「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）」の完成見本公開！7月25日ごろ発売予定
【トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）】 7月25日ごろ 発売予定 価格：3,520円
ハセガワは、プラモデル「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）」の完成見本を公開した。発売は7月25日ごろを予定しており、価格は3,520円。
本製品は、1983年に発売された「ハチロク」の愛称で親しまれている4代目スプリンター「トレノ（AE86型）」を1/24スケールでプラモデル化したもの。
4A-GE型エンジンを搭載した前期型の最上位グレード「GT APEX」3ドアハッチバックを再現しており、リトラクタブルヘッドライトは開閉可動式となっている。
純正オプションの14インチアルミホイールを装着し、車高は通常とローダウンを選択可能であるほか、ボディパーツカラーはホワイト。ヘッドライト・テールライトの鏡面、ドアミラー鏡面はメッキパーツとなっており、窓の塗り分けシールが付属する。
今回同社公式サイトの商品ページが更新され、お馴染みの白と黒のツートーンカラーで表現されたハチロクの姿を確認することができる。
「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）」スケール：1/24スケール サイズ：模型全長 176.5mm、模型全幅 78mm
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