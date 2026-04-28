Kroiが、5月5日の9時〜17時55分にわたって放送されるラジオ局J-WAVEの特別番組『J-WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―』に出演することを発表した。

当日はメンバー5人が揃って「僕らがここにいる理由」というキャンペーンテーマについてのトークに加え、スタジオライブの披露も決定している。Kroiはこれまで、新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」がキャンペーンソングに選出されただけでなく、「note」へのエッセイ寄稿や「BUNKITSU TOKYO」での選書企画に参加するなど、J-WAVEと共に多角的な発信を続けてきた。今回の特番出演は、その一連のアクションの集大成になるとのことだ。

キャンペーンソングである「Kinetic feat. INCOGNITO」は、『J-WAVE TOKIO HOT 100』で1位を獲得。東京のみならず、日本各地の主要ラジオチャートでも上位を席巻している。

なおKroiは、2026年8月より全国6都市10公演を巡る＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞の開催も控えている。本ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施。レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えたラインナップが発表されている。チケットは販売中なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️『MY STORY TOKYO | 僕らがここにいる理由』- J-WAVE 放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：J-WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―

放送日時：2026年5月5日（火・祝）9:00〜17:55

ナビゲーター： ふかわりょう、市川紗椰

ゲスト： 安藤裕子、燃え殻、クリス智子、Kroi、天々高々（順不同）

番組サイト： ※TBD

「MY STORY TOKYO」キャンペーン公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/mystorytokyo/

番組X(旧Twitter)：https://x.com/jwave_2019

◾️「Kinetic feat. INCOGNITO」

2026年3月23日（月）リリース

配信：https://lnk.to/Kroi_Kinetic

◾️J-WAVE(81.3FM)

「SPARK」 月〜木 24:00〜25:00

https://www.j-wave.co.jp/original/spark/message/index.html

◾️＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞

特設サイト：https://special.kroi.net/tour/ 2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （2マン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00 ▼チケット

座種：1Fスタンディング 2F指定席

料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円（税込 / ドリンク代別）

2F指定席・・・ 8,000円（税込 / ドリンク代別） ▼各プレイガイドにてチケット発売中

ぴあ https://w.pia.jp/t/kroi-t/

ローソン https://l-tike.com/kroi-t/

e+ https://eplus.jp/kroi/