元フジアナ・渡邊渚、シースルー衣装姿で美スタイル全開！ 眩しい笑顔でも魅了
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が27日にInstagramを更新。シースルー衣装のオフショットを披露した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
13日に29歳の誕生日を迎えた渡邊が「最近載せていなかった衣装！」と投稿したのは自身の全身ショット。写真には、上半身がシースルー仕様でスカートにフリルがあしらわれたワンピース姿の渡邊が笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
13日に29歳の誕生日を迎えた渡邊が「最近載せていなかった衣装！」と投稿したのは自身の全身ショット。写真には、上半身がシースルー仕様でスカートにフリルがあしらわれたワンピース姿の渡邊が笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）