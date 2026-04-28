瀬戸環奈 （C）ORICON NewS inc.

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　セクシー女優の瀬戸環奈が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。足つぼマッサージにもん絶する様子を公開した。

【動画】かわいい！瀬戸環奈、足つぼマッサージにもん絶

　「瀬戸環奈が叫ぶ！喘ぐ！わめく!!【足ツボマッサージ】」と題した動画で、概要欄には「はじめての足ツボマッサージ！痛気持ちいいぐらいかと思ってましたが、想像以上の激痛。でもその分、凄く効いてる感じが…また行こう」との説明が記されている。

　動画内で、瀬戸がマッサージを受けながら「良くないね、それは良くないって言ってるじゃーん！」とかわいらしく“絶叫”する一幕も。ファンからは「目をつぶって聞いたら、ところどころ危ない（笑）」「かわいすぎるな」「美脚に目がいっちゃう」「ただただかわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。