“Jカップ”瀬戸環奈、足つぼマッサージにもん絶「それは良くないって…」 反響相次ぐ
セクシー女優の瀬戸環奈が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。足つぼマッサージにもん絶する様子を公開した。
【動画】かわいい！瀬戸環奈、足つぼマッサージにもん絶
「瀬戸環奈が叫ぶ！喘ぐ！わめく!!【足ツボマッサージ】」と題した動画で、概要欄には「はじめての足ツボマッサージ！痛気持ちいいぐらいかと思ってましたが、想像以上の激痛。でもその分、凄く効いてる感じが…また行こう」との説明が記されている。
動画内で、瀬戸がマッサージを受けながら「良くないね、それは良くないって言ってるじゃーん！」とかわいらしく“絶叫”する一幕も。ファンからは「目をつぶって聞いたら、ところどころ危ない（笑）」「かわいすぎるな」「美脚に目がいっちゃう」「ただただかわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】かわいい！瀬戸環奈、足つぼマッサージにもん絶
「瀬戸環奈が叫ぶ！喘ぐ！わめく!!【足ツボマッサージ】」と題した動画で、概要欄には「はじめての足ツボマッサージ！痛気持ちいいぐらいかと思ってましたが、想像以上の激痛。でもその分、凄く効いてる感じが…また行こう」との説明が記されている。
動画内で、瀬戸がマッサージを受けながら「良くないね、それは良くないって言ってるじゃーん！」とかわいらしく“絶叫”する一幕も。ファンからは「目をつぶって聞いたら、ところどころ危ない（笑）」「かわいすぎるな」「美脚に目がいっちゃう」「ただただかわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。