タレントの堀ちえみが27日に自身のアメブロを更新。ライブ映画を鑑賞したことを報告し、その圧倒的なパフォーマンスに「放心状態」になるほどの感銘を受けたことを明かした。

【映像】“目の施術後”の堀ちえみ＆“印象ガラリな姿”

この日、堀は「本日は観たかったライブを、映画館で鑑賞します」と切り出し、2025年に日産スタジアムで開催された、ロックバンド「ONE OK ROCK」の『DETOX Japan tour』のライブ映画を観に、夫と共に映画館を訪れたことを報告した。

上映後、堀は「とにかく素晴らしかった 人生いろんなことがあっても、自分の悩みや傷みなんてちっぽけなもので」と大興奮の様子で感想を吐露。「一生懸命生きていくことの大切さ。真っ直ぐ前を向いて歩んでいくことの美しさを教えてもらいました」と、ライブ映像に感銘を受けたことをつづった。

また、アーティストが音楽に向き合う姿に涙したと言い、「自分よりも歳下の人たちの魂のこもった叫びに震えた」と、世代を超えて心に突き刺さった熱量を表現。「今、もう放心状態です」と、その衝撃をつづり、ブログを締めくくった。